重磅！川普宣布採取行動 取消香港特殊待遇

週五 (29 日) 美國總統川普召開有關中國議題的記者會，宣布美國將採取行動取消對香港的特殊待遇，由於並未提及美中貿易協議議題，令華爾街鬆了一口氣。

中國正式批準在香港推行國家安全法的計劃過後，川普週五在白宮記者會上宣布，中國對香港的自治權一無所知，這對香港、中國乃至世界人民都是悲劇。

川普稱：「我已指示政府部門開始取消給予香港不同和特殊待遇的政策豁免。」

川普補充：「今天我宣布的決定將影響到美國與香港達成的全面協議，從引渡條約、乃至出口控制和技術。美國將採取行動，取消香港所享有的優惠待遇。」

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 表示，香港無法在中國擁有高度自治，根據美國法律，香港不再有資格享受「美國－香港政策法」賦予的特殊待遇。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五說：「香港人非常憤怒，而且美國政府…… 我會用憤怒這詞來形容中國最近幾天、幾周和幾個月來所做的事情。他們很差勁，失去整個西方世界的信任。」

美國取消香港的「特殊待遇」後，香港將失去優惠的零關稅稅率，外媒分析香港若失去特殊地位，預估將有 5200 億港元的商品及服務貿易受到影響。

在等待已久的記者會後，華爾街交易員鬆了一口氣，美中第一階貿易協議並未有任何生變，暫時緩解了貿易商的擔憂，美股自早盤的跌勢中恢復過來，道瓊自跌逾 300 點後逆轉正，一度漲逾 50 點，截稿前，暫報 25380.66。

截稿前，道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 表示：「基本上，他本可以談論的內容他選擇不談，但這不是終點… 還有更多緊張局勢的續篇。」