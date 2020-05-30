 1

重磅！川普宣布採取行動 取消香港特殊待遇

鉅亨網編譯羅昀玫
重磅！川普宣布採取行動 取消香港特殊待遇。(圖片：AFP)
重磅！川普宣布採取行動 取消香港特殊待遇。(圖片：AFP)
Tag
川普中國香港貿易協議美國美中第一階段貿易協議第一階段貿易協議香港國安法國安法國土安全法國土安全港版國安法美國－香港政策法美中貿易協議自治優惠關稅協議

週五 (29 日) 美國總統川普召開有關中國議題的記者會，宣布美國將採取行動取消對香港的特殊待遇，由於並未提及美中貿易協議議題，令華爾街鬆了一口氣。

中國正式批準在香港推行國家安全法的計劃過後，川普週五在白宮記者會上宣布，中國對香港的自治權一無所知，這對香港、中國乃至世界人民都是悲劇。

川普稱：「我已指示政府部門開始取消給予香港不同和特殊待遇的政策豁免。」

川普補充：「今天我宣布的決定將影響到美國與香港達成的全面協議，從引渡條約、乃至出口控制和技術。美國將採取行動，取消香港所享有的優惠待遇。」

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 表示，香港無法在中國擁有高度自治，根據美國法律，香港不再有資格享受「美國－香港政策法」賦予的特殊待遇。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五說：「香港人非常憤怒，而且美國政府…… 我會用憤怒這詞來形容中國最近幾天、幾周和幾個月來所做的事情。他們很差勁，失去整個西方世界的信任。」

美國取消香港的「特殊待遇」後，香港將失去優惠的零關稅稅率，外媒分析香港若失去特殊地位，預估將有 5200 億港元的商品及服務貿易受到影響。

在等待已久的記者會後，華爾街交易員鬆了一口氣，美中第一階貿易協議並未有任何生變，暫時緩解了貿易商的擔憂，美股自早盤的跌勢中恢復過來，道瓊自跌逾 300 點後逆轉正，一度漲逾 50 點，截稿前，暫報 25380.66。

(圖片：investing)
截稿前，道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 表示：「基本上，他本可以談論的內容他選擇不談，但這不是終點… 還有更多緊張局勢的續篇。」