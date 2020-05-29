印度2020財年GDP創11年新低 經濟學家：更糟還在後頭

印度週五 (29 日) 公布官方數據顯示，由於新冠疫情及相應防疫措施衝擊消費者需求和私人投資，2020 財年第四季 (1-3 月)GDP 年增率僅 3.1%，全年 GDP 年增率更創 11 年新低，但經濟學家認為數據尚未完全反映封鎖令的影響，接下來印度經濟恐面臨劇烈下滑。

根據印度中央統計局數據，建築、房地產和製造業等產業增速均出現顯著下滑，僅採礦業和農業以 5.2% 和 5.9% 呈正增長，截至今年 3 月的 2020 財年 GDP 年增率為 4.2％，低於去年同期的 6.1％，創下 11 年新低。

印度 GDP 年增率 (圖：TradingEconomics)

印度經濟監測中心近期預期，儘管莫迪政府採行的封鎖措施嚴重傷害本國經濟，並構成大量失業，但在國內疫情尚未緩解情況下，目前還不清楚政府是否再次擴大封鎖，若封鎖措施繼續限制國內活動，經濟損害恐在未來幾個月內浮現。

印度確診數今 (29 日) 創下單日最高紀錄，過去 24 小時內一共新增 7466 例確診病例，累計總數達到 16.6 萬例，累計死亡 4706 例。

印度新冠肺炎確診病例走勢 (圖：Nikkei Asian Review)

印度央行和評級機構也警告，防疫封鎖措施的影響正逐步展開，對印度來說，最糟糕的情況尚未到來，私人經濟學家也預期 2021 財年第一季 (4-6 月)GDP 將萎縮 20％以上。

孟買 L&T Financial Holdings 集團首席經濟學家 Rupa Rege Nitsure 表示：「對於決策者來說，同時應對健康和經濟問題將會是一大挑戰，封鎖期限的不確定性肯定會將印度推入數十年來從未見過的重大衰退。」