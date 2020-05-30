美中緊張股市仍漲！分析師：川普和中國需要彼此

疫情最糟糕時刻看起來已經過去，經濟或許已經觸底，此時美中關係卻再度緊張，時機似乎再糟不過。然而有分析師比照歷次川普亮出中國牌和美股之間的關係，發現股市每逢這種時刻竟都上漲，或許解釋了川普行動背後的邏輯。

為了回應中國強行推動港版國安法，川普週五 (29 日) 在白宮記者會上宣布，已指示政府部門開始取消香港特殊待遇，而且即日起終止與世界衛生組織 (WHO) 的關係，切斷金援。

TS Lombard 美國首席經濟學家 Steve Blitz 說：「對川普而言，中國既是朋友，也是壞蛋，川普從股市獲得掩護，認為自己可以升高抨擊力道，再次威脅中國。他有美國經濟幫他撐腰，又有 11 月爭取連任的壓力。」因此現在亮出中國牌，對川普而言反而是最好的時間點。

他統計新聞報導中出現「美—中」的頻率，對照川普上任以來美股的表現。「美—中」一詞在去年一整年出現的次數增加，標普 500 指數也上漲；今年初頻率陡降、股市大跌，如今又開始兩者又回升。

「美—中」在新聞報導每隔 10 天出現的次數 (紅) 和標普 500 指數 (藍)。(來源: MarketWatch)

Blitz 認為，在某種程度上，川普對股市頗有一套。「這當中存在著一條界線，我不知道界線在哪，但如果市場跌得多一些，川普就會出面緩頰，說些和解的話。」

重要的是，Blitz 指出，川普不是這場遊戲的唯一參與者，川普需要中國，中國也需要他。

他認為，比起民主黨總統參選人，中國或許更偏好川普當總統。「如此一來，中國在國內就有觀眾，可以好好發揮。中國把每件事都怪到美國頭上，說美國斬斷了他們終究會切斷的協議。他們知道，川普是個看重交易的總統，他真的不在乎人權，」儘管白宮說著相反的話。

那麼，這對投資人代表什麼意義？Blitz 說：「最大風險，就是我們在川普剛開始執政曾提出的一點：歷史經驗一再顯示，彼此對立的領導人可能在過程中失去控制權，就川普而言，現在就有點失控的感覺。」

不過由於川普並未撕毀和中國的貿易協議，讓華爾街鬆一口氣。標普 500 指數在週五尾盤由黑翻紅，收盤上漲 0.5%，5 月累計上揚逾 4%

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 說：「美國切斷 WHO 金援、他指控中國應該對新型冠狀病毒負責、重申中國在貿易方面占美國便宜，但沒說要退出貿易協議，也沒有新的制裁。這是他又一次政治噱頭，也是市場反彈的原因。」

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 也說，川普先是用一種非常嚴厲的語氣說話，讓人擔心他會宣布一些實質的、會傷害美國經濟的東西，但最後川普的談話顯示，他的行動沒有像各界一開始擔心的那樣戲劇化。