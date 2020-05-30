勞動模式長期變化再添一例！VMware員工未來可能6成在家上班

商業軟體公司 VMware (VMW-US) 執行長 Pat Gelsinger 週五表示，在經歷這場新冠病毒疫情後，很大一部分員工將改為遠程工作。

Gelsinger 表示，在疫情爆發前，公司約有 20% 員工為居家辦公型態，「我預期，隨著我們持續處於這樣的環境，最終 (居家辦公) 比例將上升到 50% 至 60% 範圍，且我不認為我們的做法異常。居家辦公的工作量翻倍甚至到達 3 倍。」

Gelsinger 週五的發言為美國企業將因 Covid-19 疫情而呈現長期變化的最新跡象。此前推特 (TWTR-US) 和 Square (SQ-US) 執行長 Jack Dorsey 也已表示，這兩家公司員工可永久地居家辦公；臉書 (FB-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 近期估計，未來 5-10 年間旗下員工約 50% 可能使用遠程工作。

Gelsinger 表示，「有時候要花 10 年的時間才能做到一週的進步，但有時候一週就能創造出 10 年的進步。一夕之間，教育、醫療保健、居家辦公等樣貌都向前跨出了巨大一步。」

Gelsinger 表示，這樣的發展讓大眾對科技業更有信心，尤其是軟體和雲端方面，認為科技業表現將比整體經濟環境強勁。尤其是 VMware，其許多業務部門如 Workspace ONE 和 Carbon Black，對於企業在人力分散各處的工作環境下之運作方式非常關鍵。

VMware 週四發布季度財報後，週五飆漲 9.7%。VMware 公布營收年增 12% 至 27.3 億美元，不含特殊項目的 EPS 達 1.52 美元。

然而，Gelsinger 表示，有鑑於新的業務方式，VMware 對未來幾季抱持「較溫和的看法」。「我們必須生成這些新項目，但這需要遠程工作環境中有『新的力量』。」

截至 1 月 31 日，總部位於加州 Palo Alto 的 VMware 擁有約 3.1 萬名員工，全球辦公室 169 處。根據 Gelsinger 說法，公司許多較小型的衛星辦公室可能會關閉，但矽谷總部仍是公司未來計畫的一部分。