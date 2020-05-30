〈熱門股〉波若威看好5G、資料中心需求 股價攀今年新高

光通訊廠波若威 (3163-TW) 看好今年 5G、頻寬、資料中心建置需求將帶動營運成長，第 2 季在遞延訂單出貨、客戶急單挹注下，營運優於首季，推升本周股價 9.25%，站回所有均線，創今年新高。

波若威表示，今年北美、歐洲市場對頻寬需求最強勁，加上近期 CATV(有線電視) 出現剪線潮，帶動新一輪頻寬升級競賽，可望帶動 WDM(分波多工器)、Branch(分歧器產品) 光模組需求升溫。

另一方面，波若威指出，在各國 5G 基礎建置下，光收發器在資料中心應用將成長逾 3 倍，連帶 100G/200G/400G 產品需求增加，而波若威兩年前推動 100G 產品，目前已進入回收期，在整體產品比重最高，200G/400G 則預計在明年第 3 季開始放量生產。

波若威第 1 季產品營收，WDM、Branch 占比分別為 30%、35-40%，OIN(光纖連接產品) 占比則達 20%、AMP(光能量放大產品) 則占 10%，客戶地區分布，北美占 5 成、歐洲占 3 成、其餘則占 2 成，中國比重不高，因此受美國加大制裁華為影響有限，但強調會持續布局中國市場。