【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國總統川普宣布，美國取消對香港的特殊待遇並退出世衛 (WHO)，不過對美中貿易協議並未採取更嚴厲的措施，未提出新的制裁或新關稅，周五美股表現有撐，四大指數漲多跌少，除道瓊下跌 0.07%，其餘三大指數皆收漲，漲幅介在 0.48%~2.65% 之間，其中以費半指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 0.10%。

2. 上周五多方買盤較偏向觀望，台股加權指數早盤最低點來到 10，861 點，所幸月線發揮支撐力道，指數跌幅收斂，並於尾盤時段重返平盤，終場加權指數僅小跌 2.03 點，收在 10，942.16 點，跌幅為 0.02%，因逢 MSCI 權重調整，成交金額放大至 2095.76 億元，籌碼方面，三大法人合計賣超 92.47 億元：外資賣超 110.45 億元、投信買超 2.31 億元、自營商買超 15.67 億元，盤面上包括防疫、網購、板卡、蘋概、設備等中小型題材股漲勢具族群性。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價平量增，主因為 MSCI 權重調整使尾盤爆量，後續指數欲守穩月線，仍須價量配合為宜。

(2)、均線：目前指數位處月線 (約 10，877 點) 之上、半年線 (約 11，095 點) 之下，處於區間整理格局，下檔波段支撐可以季線 (約 10，411 點) 為守。

(3)、技術指標：KD 仍呈黃金交叉，但開口收斂，短線漲幅已大、量能背離之個股須留意追高風險。

4. 上周五櫃買指數漲幅 0.58%，收在 147.38 點，表現較加權指數強勢，目前站穩在 5 日線 (約 146.8 點) 之上，且均線呈多頭排列，具基本面的中小型題材股，可望持續有表現空間。

5. 觀盤重點：目前指數守穩月線，有利多方士氣，但上檔半年線仍有壓，短線恐呈區間震盪格局，有機會以盤代跌、逐步消化上檔壓力。於操作面上，操作強勢股的資金水位比重仍須控管、不宜重倉，後續選股方向，可關注具基本面的解封復甦概念股、去美化轉單受惠股、伺服器，以及高殖利率族群。

6. 華為禁令持續發酵，三星準備在第三季加大出貨量，搶攻海外市場智慧手機，拿下華為市占率。供應鏈傳出，三星已經通知智慧手機供應鏈提前在 7 月交貨，切入三星供應鏈的 IC 設計商可望受惠，包括供應手機晶片 2454 聯發科、指紋辦識 IC6462 神盾、感測器 8016 矽創。

7.3515 華擎於 299 日舉行股東常會，對 2020 年營運展望釋出樂觀看法。今年 Intel 及 AMDCPU、GPU 產品將相繼改款，在新品上市效應下，有利華擎主機板及顯卡產品持續成長，ASP 及營收可望同步揚升，預期今年獲利可明顯優於 2019 年表現。

8. 疫情趨緩，兩岸水泥價格穩增長，加上生產原料煤炭價格持續走低，有利下半年的毛利率提升。另外，1101 台泥有和平電力、1102 亞泥則有嘉惠電廠，煤炭價格下跌有利電廠獲利表現。

9.3005 神基第二季受惠先前強固型電腦訂單出貨遞延，以及商務筆電因居家辦公、線上教學及宅娛樂需求急增，帶綜合機構件產能幾乎滿載，Q2 營收展望樂觀，Q3 雖因歐美各國大舉封城鎖境、使能見度較低，但 Q4 可望回溫，下半年營運呈先蹲後跳。