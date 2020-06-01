〈台股盤中〉陸港股飆漲激勵 站穩萬一續攻半年線

由於美國對中國制裁未擴大，市場解讀為雷聲大雨點小，上周五美股費半指數再度飆漲超過 2%，再加上外資流入台幣走強、陸港股同步大漲，激勵今 (1) 日台股開平高盤後，隨即直直上漲超過 150 點，早盤直接衝破「萬一」關卡，最高來到 11109 點，站穩年線之上，並一度成功突破半年線反壓，來到近 3 個月來高點，預估成交量 1800 億元。

美國並未擴大貿易戰，使今日港股開盤後隨即飆漲超過 3%，陸股也有 2% 上下漲幅，亞股全面點火，日韓台股均漲超過 1%，

從權值股來看，50 大權值股盤中全數維持紅盤上，其中，正新漲幅最高達 4.5%，和泰車漲近 4%，豐泰漲逾 3.5%，大立光、元大金、台塑化、合庫金、中租 - KY 均漲逾 2%，永豐金、華南金、台新金、光寶科、彰銀、台達電、日月光投控和國巨等漲 2% 上下，為台股提供了強勁助漲力道。

從細族群來看，IC 基板廠中，欣興漲逾 4%，南電和同欣電均漲超過 3%，景碩和易華電也有 2% 左右漲幅。

IC 設計相關業者可說是全面噴發，力旺和愛普漲停，義隆一度漲停，M31、禾瑞亞、虹冠電、金麗科和聯傑漲半根停板，晶心科、譜瑞 - KY、瑞昱、智原、九暘、偉詮電和聯詠漲逾 3%，立積、晶豪科、原相、群聯、神盾、富鼎、創惟、敦泰等漲逾 2%。

在疫情持續趨緩、房貸利率創歷史新低等利多因素的帶動下，房仲業者看房市買氣將先蹲後跳，且 5 月起買氣已明顯回籠，使房產代銷業者今日有明顯反彈，愛山林和海悅漲半根停板，房仲業信義則漲近 3%。

而餐飲股再度呈現跌深反彈行情，新天地漲停，雅茗 - KY、六角、豆府和瓦城漲 2% 上下，王品和漢來美食漲逾 1%。

國泰證期研究部指出，指數震盪壓回時成交量縮減，顯示下跌時賣壓不重，加上電子權值股因利空維持弱勢時，傳產和中小型族群維持相對強勢，可看出市場信心仍維持正向，預期指數若回檔，空間有限。

國泰證期進一步表示，中港政治事件對台股中長線影響無須過度悲觀，但短線仍須留意震盪。