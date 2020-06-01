個股分析／新日興 AirPods加持

預期今年全球 TWS 耳機銷量將超過二億副，年增約七成，且市場商機規模上看 120 億美元。蘋果去年 AirPods 出貨量同比增長 71％，整體數量約有 6,000 萬台，其中在印度市場當中，甚至以 27％市占率拿下第一的龍頭地位。AirPods 市場售價至少 5,000 元起跳，為傳統的蘋果有線耳機售價約五倍，雖有線耳機銷量走弱，但 AirPods 出貨增量，對業績增長有十足貢獻。未來 TWS 將有機會取代有線耳機，成為智慧手機標配。

新日興 (3376-TW) 為蘋果筆電、AirPods 軸承主要供應商，也是國內最大軸承廠。今年初各家零組件廠，都受到新冠肺炎疫情波及，但現階段已逐步復工，預料第 2 季營運狀況可望回穩。新日興今年首季每股純益 1.42 元，略低於預期，主因中國大陸工廠停工所致，預料首季是全年業績谷底；而本季已無停工問題，加上筆電需求走升、AirPods 熱銷，雙引擎帶動新日興本季業績看俏。

新日興去年大賺 今年配 4 元

新日興去年合併營收達 118.19 億元，年增 22.5％，創歷史新高紀錄，營業利益為 19.28 億元，年增 28％，稅後盈餘為 12.98 億元，較去年同期成長 9％，EPS 達 7.25 元，創四年新高。



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