個股分析／瑞祺電 5G雲端商機大爆發

多空在萬一附近角力，3 月國際股災反彈以來，大盤已 4 次挑戰萬一關卡，未來是否有機會突破？可能性越來越大。高價股除了大立光 (3008-TW) 之外，像是信驊 (5274-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、祥碩(5269-TW) 等，股價都在不斷創新高，這說明大盤雖然還在 11000 點震盪，主力資金和法人其實已先進場，本週最弱的金融傳產也漲了，大盤是由個股組成，類股輪流把大盤墊高，站穩萬一只缺今年大賣台股 6400 多億的外資，5 月外資又賣超台股 1500 多億，6 月起全球經濟活動將大部分恢復，屆時外資回頭轉買，將是下一波行情推往今年前高 12197 的關鍵。

惠特及 GIS 搭上 Mini LED 商機

選股回歸基本面，雖然各地陸續解封，但適逢 5 月電子股淡季，所謂「五窮六絕」只有少數業績能打敗淡季壓力，我認為 NB、平板等受惠宅經濟相關的供應鏈業績最有看頭，股價通常事先反應，例如，茂林 - KY(4935-TW)和科嘉 (5215-TW)，這兩家都是筆記型電腦(NB) 鍵盤的大廠，4 月營收也都同創新高，接下來 5 月、6 月受惠於 NB 和平板，業績有望再創新高。最近股價也大漲起來的 GIS-KY(6456-TW)，也是反應第二季營收走高，估計 GIS 今年第二季營收季增可達 3 成，其中 7 成的營收來自於 NB 以及平板，受惠宅經濟程度高，再加上 GIS 近期有望拿下 Mini LED 新訂單，業績前景看好，最近投信也在強力回補，因此股價領先大盤，創今年以來的高點。提到 Mini LED，就不得不提惠特(6706-TW)，今年下半年蘋果可能將採用 Mini LED 做新 iPad 的背板，如果屬實，受惠的不只 GIS，還有做 Mini LED 挑選設備的惠特。惠特是蘋果獨家的 Mini LED 挑選設備廠商，如果蘋果導入該技術，惠特自然將是最大的受惠者。

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