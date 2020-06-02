歷經烽火試煉 華概股釀寧靜革命 遍地開花

回望一年前，美國雖推出禁令，阻止美國企業向華為供應芯片，但收效卻不大，主要原因是華為仍能通過找美國以外的代工廠、以美國技術生產半導體，供華為生產各種通訊設備。

不過，中美貿易戰今年 5 月升級 2.0 版，川普宣布全面封殺中國電訊設備巨頭華為公司的芯片來源，美國商務部新規，阻止全球芯片商向華為供貨，世上任何使用美國技術及設備的芯片企業，如要向華為供貨必須得到美國許可。

華為面對川普政府如海嘯般而來的生死戰，也迎面反擊並尋找出路，透過與韓、 台系廠商合作，來突破美國制裁，與其他國家廠商合作，達雙贏策略。

萬寶投顧陳子榕指出，中國大陸的華為擁有的專利組合最為龐大，其次是芬蘭的諾基亞，是故，中國趕在歐美之前積極部署 5G 基礎建設，同時，中國政府在疫情爆發後，急欲恢復經濟成長，5G 手機即是方法之一。現階段中國的內需市場占全球 5G 手機消費的三分之二，雖然疫情造成 5G 換機潮延遲，但是 2021 年的 5G 銷量將會持續成長。

疫情可視為給予 5G 手機一個良好的起點與平衡點，重組全球科技產業鏈；在這一次全球科技產業鏈重新洗牌之下，對台系廠商是一個絕佳的機會，當美國正在為疫情與國內種族問題，騰不出手來大力刺激實體經濟建設時，中國已經解封並積極復工，全力衝刺實體經濟，台系廠商須抓住這次能在世界舞台奪得一席之地的機會。

萬寶投顧陳子榕指出，從四月中旬以來，我過去的幾篇文章中提到，華概股中，幾檔代表性的個股，如矽力 - KY(6415-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、瑞昱 (2379-TW)、立積(4968-TW)、義隆(2458-TW)、智邦(2345-TW)、聯發科(2454-TW) 等等，這些個股至今都已漲了一個波段上來，當下幾乎在低檔起漲位置，雖未必立馬大漲，但終究有基本面產業支撐、與訂單透明度高的加持，股價果真路遙知馬力，現已加速漲漲漲了。請參閱在 5 月 19 日所發表的文章：防疫新生活 「零接觸創新經濟」激勵 IC 股高速成長。

除了以上好股外；其他間接受惠者如上銀 (2049-TW)、台勝科(3532-TW)、M31(6643-TW) 等，營運加溫，也值得期待。

之前由高價華概念股領軍上攻，現階段，這股力量已逐漸向外擴散到中低價位的華概股，這一次，人人都可參與這一場台系廠商在國際科技鏈上成為亮點的機會。

超眾 (6230-TW) 為散熱大廠，受惠筆電需求強勁，加上重慶、昆山等大陸主要工廠均已完全復工，產線十分忙碌，正積極趕工出貨給筆電品牌客戶；超眾內部預期今年第二季業績將優於第一季，營運動能不錯。

智易 (3596-TW) 為網通大廠，隨著中國復工，工廠已恢復正常運作，原料問題也已經解決，客戶早於第一季就已經敲定第二季的訂單，估第二季業績將勝首季，預估有機會挑戰雙位數的季增表現。智易首季 EPS 1.28 元，第二季營收拚雙位數季增。

易華電 (6552-TW) 為長華集團小金雞之一，今年預估，易華電在既有手機面板應用產能獲得補充、此外，在電視應用面板產能挹注下，今年業績有機會小幅成長 2～3％區間，毛利率估在 3 成左右，估每股稅後純益約 5 元左右，獲利有機會創歷史次高。

當然，還有一些具籌碼優勢的其他類股，在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險