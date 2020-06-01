連四跌 日本5月份製造業PMI摔至38.4

日本製造業採購經理人指數 (PMI) 在 5 月報 38.4，較前月的 41.9 更加惡化，也是連續 4 個月出現負成長。這個數字也是 2009 年 3 月以來新低，也顯示出日本製造業的業績出現了更進一步惡化。

日本製造業 PMI 走勢圖 (圖片來源：IHS Markit)

根據最新的 PMI 調查，日本製造業因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，訂單數量減少、生產能力受到抑制，還有供應鏈的混亂，使得業績惡化持續到 Q2 中期。

僱用狀況在 4 月時出現急遽減少後，雖然在 5 月時已接近穩定，然而剩餘的生產能力仍持續大幅度的增加當中。

依據調查資料，5 月的製造業產出，出現自 2009 年 3 月以來的大幅度減少，並且正加速當中。有約 55% 的企業報告他們的產出較 4 月時出現減少，也反映出停工及需求急減的實際狀態。雖有部分企業維持工廠運作，然而實際產出卻是大幅低於潛在的生產能力。

日本製造業的新訂單數量，出現 2009 年 2 月以來的最快減少速度，新訂單指數也較年初時減少了 22。這也是因為肺炎疫情造成客戶在 5 月中的需求急減，以及訂單取消所造成。

5 月的海外市場需求也呈現大幅滑落。與前月相比，在接受調查的企業當中，有 46% 回答出口減少，只有 7% 的企業回答出口增加。

在訂單數量加速減少下，日本製造業的剩餘生產能力激增。還有來自客戶的訂單數量急減，以及訂單的接連取消，剩餘訂單也出現 2009 年 3 月以來的滑落水準。

但即使在這樣的情況下，雇用只較前月出現稍微減少。在調查對象當中，有多達 88% 的大企業在報告中表示，5 月的雇用人數沒有出現變化。而前月則是出現 2009 年中期以來的最大規模刪減。

5 月的供應鏈業績仍嚴重受到疫情影響。企業表示，造成供應商交期拉長的主要原因有出口問題、供應商的勞動力不足，以及整體供應鏈的產線停止等。

還有根據最新的調查資料，購買成本連續 3 個月減少。為此，企業也調降了產品價格。接受調查的企業也表示這是由於特定原物料，特別是原油價格下滑所致。

在產出的未來展望方面，仍舊認為會出現負成長。多數企業也憂心全球景氣衰退會長期化發展。

IHS Markit 的經濟學家 Joe Hayes 表示，日本在解除緊急狀態後，經濟活動也朝著重啟的方向動了起來，但是最新的調查資料顯示，製造業的衰退也出現遲來的情況。

從 5 月的調查數據來看，產出的下滑速度較前月更為明顯。從日本製造業的實際狀況來看，這是由於需求急減所造成，依據 PMI 來看也是金融海嘯以來的急速滑落。

出口也呈現大幅滑落，隨著各國要脫離解封，全球製造業很可能在未來數個月會面臨嚴重問題。

隨著封城措施趨緩，經濟雖然會走向恢復，然而市場混亂則是明顯持續。預測供應鏈的混亂仍無法解決，還有對全球貿易及製造業的稼動狀況，也都將出現嚴重影響，

在需求出現持續性的改善之前，製造業的脆弱業績也恐會持續下去。