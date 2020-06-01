抗議高於抗疫 川普打出法治牌

《彭博社》報導，在美國多地爆發反對警方暴行的破壞性抗議活動之際，美國總統川普正在將自己打造成法治形象，並似乎藉此轉移在大選之年下，白宮廣受民眾批評的抗疫工作和輿論。

川普週日 (31 日) 將抗議活動歸咎於一間左派組織 Antifa，並表示將宣布該組織為恐怖分子，Antifa 經常淪為保守派批評人士的抨擊目標。

川普的政治顧問認為他的這一立場，會給民主黨總統參選人、前副總統拜登 (Joe Biden) 帶來壓力，因為拜登只能選擇與川普站在同一邊，並與示威者劃清界限，或是與白宮官員認為是暴徒的人站在一起。

上週一名手無寸鐵的黑人男子遭明尼阿波斯警方跪壓脖頸致死後，川普欲藉由此引發的種族歧視問題來塑造法治形象，而與此同時，被川普放在一邊的新冠病毒 (COVID-19) 疫情，每天仍在感染上千名美國民眾。

川普把自己塑造為追求法治的形象，但即便是川普陣營中也有人也擔心，因為在全美抗議活動四處上演之際，選民們還在承受著已造成 10 萬多人死亡的新冠疫情，以及步履蹣跚的美國經濟。

《彭博社》引述一名接近川普競選團隊的人士表示，願意在疫情期間還走上街頭抗議的人們，非常可能在十一月的美國總統大選上，對川普投下反對票。

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