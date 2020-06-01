美系外資看好欣興獲5G帶動高成長 首次評買進目標價66元

5 月中歐系外資因欣興 (3037-TW) 來自 5G 智慧機 HDI 營收年增率可望超過 50%，BT 及 ABF 載板也是成長主軸，今 (1) 日美系外資最新報告也將欣興納入追蹤，估欣興獲利將連續 4 年成長，評為 +「買進」，目標價 66 元。

美系外資也看好華為、海思占欣興營收比重僅 10%，但是相對 5G 需求、ABF 載板缺貨、價格走揚，將大幅帶動獲利高成長，估今年每股純益 2.85 元、明年 4.13 元，2022 年將進一步成長到 5.02 元。

美系外資認為，即使是全球 ABF 載板未來 3 年供給預估將增加 13%、21%、15%，但仍追不上需求成長 19%、23%、11% 的速度，成長動能來自 5G、高效運算、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等應用，帶動嵌入式多晶片互連橋接封裝技術滲透率提高、晶片面積增加，同時將推升欣興產品平均單價與獲利。

美系外資在 5G 通訊領域需求浮現同時，看好欣興 FC-CSP、HDI 及 PCB 營收成長性，評等調升至買進。

PCB 的 HDI 雙雄中，華通 (2313-TW) 今年第一季營收 120.9 億元，毛利率 18.86%，季減 4.55 個百分點，年增 8.52 個百分點，稅後純益 9.29 億元，季減 35.58%，年增 1.95.47%，每股純益為 0.78 元。欣興今年第一季稅後純益 3.82 億元，每股純益為 0.26 元。

欣興今年資本支出規劃 240 億元，主要是在台投資新世代的 IC 載板製程。