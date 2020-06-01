柏瑞投信：疫情催生「抗疫債券」發行 ESG投資將更受重視

受惠於新冠肺炎疫情趨緩，美歐多國陸續解封，加上全球主要央行聯手寬鬆貨幣，市場風險意願逐步回溫，帶動整體債市信用利差持續收斂。柏瑞投信表示，雖然疫情對各國經濟數據的影響才剛浮現，但全球金融市場流動性已明顯改善，在各式貨幣和財政政策的刺激下，全球經濟下半年將開始回到復甦正軌，有助於推升 ESG 企業債 * 行情。

「抗疫債券」發行量大增 佔總發行量高過 7 成

這次疫情除了提醒大家反思 ESG 投資的重要性，更催生出「抗疫債券」（Pandemic Bonds）的發行（詳見小字典）。

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，過去６年來，ESG 概念債券在歐元區顯著成長，2019 年的總發行金額為 521 億歐元，是 2018 年 294 億歐元的近 2 倍。

之前，ESG 概念債券發行以綠色債券為主 (約佔 56%)。今年受疫情影響，「抗疫債券」一躍成為發行大宗，約佔今年總發行(494 億歐元) 的 74%，達 365 億歐元(圖一)。

至於綠色債券（Green Bonds）、社會債券 (Social Bonds) 和抗疫債券最大的差別，就在於資金的用途。綠色債券的資金用途多與環保相關，譬如節能減碳，發展替代能源等等。社會債券的資金用途就是與社會責任有關，例如投入有利社會整體效益的項目，像是社會服務機構拿去支援減少青少年犯罪的項目、改善產品安全等等。

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君指出，預期在疫情的催化下，2020 年 ESG 概念債券的發行量不但將更上一層樓，其中所謂的「抗疫債券」發行量也將跟著水漲船高。

柏瑞參與抗疫債券投資 助國際社會抗擊疫情

而在疫情爆發後，為了協助國際社會降低疫情對經濟的衝擊，隸屬於世界銀行的國際金融公司（IFC），在 3 月 11 日發行了 10 億美元的 3 年期「全球社會債券」。接著，非洲開發銀行（AFDB）在 3 月底也公開發行「抗疫社會債券」（Fight COVID-19 Social Bond）。這 2 次與對抗疫情相關的債券募集，柏瑞投資皆是參與認購的少數資產管理公司之一。

柏瑞投資的永續投資團隊主管艾麗西亞（Alessia Falsarone）表示，會參與這兩次抗疫債券的認購，除了善盡資產管理業者的社會責任外，也評估過這是一個好的投資契機，主要有 3 個利基：1、債券殖利率高（優於美國公債）。2、債券信評好（都是 AAA 等級）。3、債券流動性佳（此類債券在國際市場的募集金額持續上升，甚至超額認購，代表需求強烈，流動性無虞）。

抗疫也有好收益 ESG 投資有機會雙贏

外界一般認為，ESG 債券的波動度因為相對較低，因此債券報酬預期也較低。然而，觀察自 3 月以來，根據 Barclays 的統計，ESG 概念債券的表現比一般債券指數穩定，累計報酬約高出 13 個基本點 (歐元債) 與 17 個基本點(美元債)(圖二)。

此外，根據美銀美林的資料顯示，觀察 2025-2030 年到期的 BBB 等級美元債，今年以來截至 5 月 5 日的報酬，與 ESG 分數的分布圖來看，顯示 ESG 分數越高的債券，實際報酬率也越高。這代表投資 ESG 債券，有機會同時滿足報酬與抗震這兩個願望。

柏瑞投信表示，4 月份 ESG 企業債指數反彈 4.55%，已收復 3 月份大半跌幅，今年以來截至 5 月 27 日的漲幅為 1.16%，已經轉正。即便如此，目前指數利差 (183 個基本點) 水準依舊高於 5 年均值(130 個基本點)，仍具有相當投資價值。而在當前超低利率環境下，比起公債還能提供更好的收益水準，建議投資人可以分批進場的方式適度配置。不過投資人需留意，ESG 債券市場仍有波動的風險。

*ESG 企業債採用彭博巴克萊 MSCI 全球社會責任債券指數 (美元避險)，非本基金指標。

小字典：何謂抗疫債券？所謂的「抗疫債券」是指，資金用途至少有一半是用來做為抗疫之用，包括改善公共衛生、研發疫苗或貸款給受疫情影響的企業，就可叫做「抗疫債券」。

圖一、抗疫債券（Pandemic Bonds）為今年 ESG 概念債券發行的最大宗

資料來源：Barclays。數據截至 2020/5/11。金額單位：10 億歐元。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦，亦不對基金之報酬 / 風險做任何保證。過去績效不代表未來收益之保證。

圖二、3 月以來 ESG 概念債券表現比一般債券指數穩定，累計報酬高出 13 基本點 (歐元債) 與 17 個基本點(美元債)（非基金報酬）

資料來源：Barclay。數據統計期間為 2020/1/1~ 2020/5/11。上圖淺藍色區塊為歐元債 / 下圖淺藍色區塊為美元債之累積報酬基本點差異。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦，亦不對基金之報酬 / 風險做任何保證。過去績效不代表未來收益之保證。

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