〈MIC產業研討會〉劉揚偉：人才將成疫後世界台灣最重要資產

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (1) 日舉行春季線上研討會，展望疫情過後，台灣經濟發展優勢，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，除企業加速數位轉型外，台灣更應該著重「人才」培育，創造更多智慧、價值，人才將成為疫後世界重要資產。

他表示，台灣資源有限，過去以生產思維創造很多經濟奇蹟，但隨著產業思維、環境改變，製造業思維必須改變，未來將以發展人才為主， 台灣更需善用技術、商業模式強化人才優勢、競爭資源。

劉揚偉指出，這次疫情中，疫情指揮中心指揮官陳時中，就以他的思維，讓台灣防疫登上國際，這都與人的能力、競爭有關，疫情也改變 5G 世界，台灣的機會在於運用網路發展智慧、價值。

以鴻海集團為例，劉揚偉表示，將以三大產業、核心技術做為未來 5、10 年發展方向，包含電動車 (EV)、數位健康、機器人等三大未來產業，加上人工智慧 (AI)、半導體、5G 等三大核心技術，運用產業經驗、優勢，結合產業界共同打群體戰。

面對數位轉型趨勢，劉揚偉表示，疫情給企業很好數位轉型的機會，根據統計在疫情前有 7 成企業數位轉型會失敗，因為 CEO 沒有決心，但在疫情衝擊下，5G、AI 發展下，將加速企業轉型腳步。