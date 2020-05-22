〈鴻海股東報告書〉啟用鴻海研究院布局五年成長戰略 威州廠投產強化美國供應鏈

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉強調，將持續主動超前研究，年中成立的鴻海研究院，研究成果將支持集團 5 年後的成長戰略，他也提到，美國威州廠年中同步投產，在先進製造、未來科技的架構下，為集團美國供應鏈預先布局。

劉揚偉表示，為鞏固在技術領域的領先地位，特別將在年中成立鴻海研究院，預計下設五大研究所，分別為：人工智慧研究所、新世代通訊研究所、量子計算研究所、資通安全研究所、奈米半導體研究所。

劉揚偉看好，鴻海研究院能為集團提供尖端技術研究服務與不斷產生新的經濟增長點，研究成果將前瞻支持集團 5 年後的成長戰略，協助事業單位保持產品競爭力，並且推動集團進入新產業。

此外，劉揚偉也重申，秉持根留台灣、布局全球，除了在中國、墨西哥、加拿大、捷克、荷蘭、印度、越南等多處都設有據點服務客戶外，美國威斯康辛州的投資案也按規劃穩定前進。

劉揚偉指出，威谷科學園區中最大廠房已完成封頂建設、威州製造園區也計畫在年中開始試產，同時極力延攬各方優秀人才，在先進製造、未來科技的架構下為集團美國供應鏈預先播種。

最後，劉揚偉強調，鴻海走過 45 年不停與時俱進，但是「愛心、信心、決心」的理念精神始終不變，將持續運用過去所累積的頂尖製造技術與高效供應鏈管理能力為堅實的基礎，主動超前研發，善用集團全球佈局優勢。