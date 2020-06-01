聯準會力挺 美元債券基金翻紅

美國聯準會啟動購債計畫，激勵了市場信心，也帶動相關債券基金表現，根據理柏統計，近 2 個月 (3/31~5/25) 以來，投資美元債券為主的境外基金報酬率全數翻正。法人預估，未來折翼天使數量仍將大幅攀升，但也提供危機入市挖寶的機會。

聯準會等全球央行推出史無前例的寬鬆貨幣方案，有助於激勵市場信心，並讓部分流動性挹注到核心債券市場。但盧米斯賽勒斯債券團隊認為，不見得每個符合條件的企業都能撐得下去，最壞情形下，未來高收債違約率可能達到 10% 到 14%，尤其是如果油價持續低於每桶 30 美元的話。

此外，不少投資等級債也被降評至高收債，淪為「折翼天使」，今年以來，信評機構穆迪已降評 800 億美元的投資級債券，惠譽降評 1800 億美元，自有獨立信評機制的法盛 - 盧米斯賽勒斯債券團隊則自今年起共已降評 2000 億美元。法人認為，折翼天使數量預期仍將大幅攀升，有多達 6800 億美元是有中度或高度風險會成為折翼天使，約莫等於現今所有高收益債券的一半規模。

面對令人咋舌的數字，研究範圍涵蓋 2000 餘檔債券的法盛 - 盧米斯賽勒斯債券團隊卻表明「相當興奮」，對於他們而言，「此時是令人驚嘆的狩獵場。」因為該團隊擅於市場發生危機時入場挖寶，例如 2015 年能源危機時買進能源高收益債，或是 2012 年歐債危機時，買入葡、義、西等國電信債，這類標的於市場恐慌情緒削減後，市場價格皆隨即反彈。

被華爾街日報等國際媒體稱為「債市天王」的法盛 - 盧米斯賽勒斯債券基金人丹･法斯（Dan Fuss）近期也表示，團隊於疫情期間陸續買進折翼天使債券，根據以往經驗，折翼天使有潛力在未來出現一波反彈。

盧米斯賽勒斯團隊強調，衰退後的市場反彈對於長期報酬率表現極為關鍵，投資人不妨於此時分批布局，做為核心配置，掌握長線回報。