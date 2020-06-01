傳3奈米試產時程延後 台積電否認：照進度進行

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出 5 奈米擴產與 3 奈米試產時程將延後，對此，台積電今 (1) 日回應，包括 5 奈米、3 奈米製程，均照進度進行中，並未如外傳延後。

受到疫情影響，市場近來多次傳出台積電將延後先進製程進度，也恐因此調降今年資本支出，不過，台積電在日前的法說會上表示，即便肺炎疫情帶來不確定性，但看好未來幾年高效運算、5G 需求，將持續佈局先進製程，重申今年資本支出金額維持不變、約 150 至 160 億美元。

據台積電規劃，今年資本支出中 80% 將用於 3 奈米、5 奈米與 7 奈米等先進製程技術，其餘 10% 用於先進封裝與光罩，另外 10% 用於特殊級製程技術。

先前市場也傳出，台積電晶圓 18 廠五、六期招標工程，將延後決標，影響 3 奈米製程進度，當時台積電回應，採購招標作業及 3 奈米進度均照計畫進行中。

而近期在美國擴大封鎖華為下，再傳出台積電決定延後 5 奈米擴建，及 3 奈米試產時程，將延後 2 季至明年第 1 季。對此，台積電今日表示，包括 5 奈米、3 奈米製程，均照進度進行中，3 奈米將如期在 2021 年試產，2022 年下半年量產。