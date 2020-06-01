〈MIC產業研討會〉疫情改變供應鏈布局 陳其宏：成本仍是最大考量

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (1) 日舉行春季線上研討會，佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏表示，疫情雖改變整體供應鏈布局，但預期長期供應鏈全球化發展方向不變，仍以成本為競爭力導向，並提出三道錦囊。

陳其宏表示，企業供應鏈布局仍會著重風險分散，包含將遭課關稅產品移回台灣或移往東南亞，而在成本考量下也不排除赴美進行在地化生產。

疫情衝擊方面，陳其宏指出，預期疫情緩解快則 5 月、慢則 8 月，不過疫情衝擊整個資通訊產業鏈，下半年能見度仍不高，預估今年上下半年比重將不同以往 的 45:55，比重將呈現 50:50。

陳其宏進一步表示，疫情在歐美、第三世界國家仍屬於高峰期，疫苗最快也要到今年底、明年初問市，各國復甦狀況不同，因此對下半年展望稍微悲觀一點，第 2 季整體營運雖在遞延訂單、遠端商機帶動下，表現優於預期，但下半年不確定性仍大。

展望未來，陳其宏指出，5G 基礎建設將是企業數位轉型的催化劑，就像當初資料上雲、高鐵出現，改變人類的生活圈，佳世達集團近年也持續透過大聯盟、大艦隊策略模式，將串聯產業、整合軟硬體。

電電公會理事長李詩欽也表示，疫情改變產業生態圈，未來需要重視科技與人文的結合，認為 5G 將是資訊電子上下游產業未來 10 年發展的重要推手。