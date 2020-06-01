新興債「疫」軍突起？法人：2大因素力撐

新冠肺炎疫情對全球經濟影響仍不明朗，三月時投資人被迫集體出脫風險性較高的資產，新興市場債市更是資金無差別拋售的資產之一，崩跌速度比 2008 年金融風暴更慘烈。但近期市場恐慌情緒消散，新興債市挾著高殖利率、高利差誘因，吸引資金，究竟它如何重啟生機？

新冠疫情不只是對全球人口的整體健康產生影響，對世界經濟的衝擊更為嚴峻，M&G 投資認為，前些階段，投資人已經過度反應，不少資產都呈現超賣現象，對於長線投資人來說，反而是個好機會。

以新興債市而言，近期全球央行聯手救市，緩解流動性緊俏的問題，帶動新興市場債利差收窄；M&G 投資指出，儘管利差收窄，但新興債目前利差仍高於近年平均水準，造就了進場布局的好時點。因此，新興債挾著高殖利率、高利差誘因，在近期市場恐慌情緒消散下，可望吸引資金流入。

新興債市違約風險大不同

投資人對於新興市場債市的敏感度，隨著市場變化呈現很大的起伏。M&G 投資表示，當價格不斷下跌，將殖利率越推越高；而向上竄升的殖利率，反映出投資人對預期企業違約的機率也越來越高，擔心政府及企業可能無法維持每年付息的承諾。

可以想見的是，企業倒閉的數量，未來也許會不斷升高，特別是公司債。但不論國家或企業，其違約風險，跟各自所處的環境及狀態息息相關。M&G 投資指出，經濟成長衰退對於那些債務已經相對沉重、現金淨流出的國家或企業，衝擊就會相對嚴重，需要進行債務重整。但對那些資產負債表紮實、負債不多的公司或國家，就能依承諾，按時且持續地支付利息，抵擋新冠疫情的挑戰。

油價變化影響 新牌局時刻

在經濟步入衰退的同時，另一個對於新興市場債市投資人來說相當重要的因素，就是先前崩跌的油價。M&G 投資表示，三月時，油價每桶價格如史詩般急墜，時至今日，目前油價已有一些反彈回升。隨著各國陸續解除封城，以及產油國開始減產，激勵油價近期不斷反彈走高，原油市場似乎出現轉機；原油需求提升最關鍵在於交通工具使用量，在中國經濟復甦以及發達市場經濟體的運輸需求逐漸增加的帶動下，需求也將開始復甦，但離回復正常水準仍有一段漫長之路。

M&G 投資認為，對於一些新興市場、靠輸出原油賺取外匯的國家，還是一項挑戰，償債能力可能也因此受影響。但像俄羅斯這樣的國家，財務狀況相對較好，在這次風暴中，就能暫時撐過這段收入減少的日子。而厄瓜多這樣的小國，就不容易安然渡過，可能會尋求債務重整，換句話說，債權人的權益可能因此受到減損。對依靠進口石油的新興國家，下跌的油價，對於健全其資產負債表，則有實質的幫助，例如：印度，可以少付一點鈔票向外買石油，理當有更好的機會，渡過這次的衰退危機。

新興債市 布局價值浮現

展望後市，新興債市值得留意布局，M&G 投資認為，原因有二。首先是大量違約機率較低：目前新興市場債市的價格，似乎反映投資人普遍的預期：每三個新興市場國家中，就會有一個可能會有違約，或無法如期償付利息。但 M&G 投資認為，由於先前壞消息已反應，新興債市最壞的時間可能已過。在未來幾年，大量違約的狀況發生機率較低；新興市場債市可能碰到的下行風險，也就是可能發生的違約事件，一般來說，如今已經反映在崩跌的新興市場債券價格上了！

二是高利差水準：對於願意承擔風險的投資人，新興市場債市比成熟市場債市更具吸引力。新興市場債券的殖利率，已經揚升，反觀成熟國家，債券殖利率反向往下，儘管目前新興市場債利差收窄，但目前利差仍高於近年平均水準，提供布局的好時點，新興市場債券價值已然浮現。

M&G 投資認為，也許市場後續還未明朗，但目前新興市場債券具備一定利差水準，利差收斂幅度尚未達到成熟市場幅度，具潛在上揚空間。對於積極的投資人來說，目前的新興市場債券，絕對提供極佳的進場布局時機。