美國資產仍強勢 多元配置最穩當

過去一周全球股市持續震盪，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周全球股票市場資金皆呈淨流出狀態，其中已開發歐洲流出狀況較前一周明顯減緩，顯示歐洲疫情確實逐漸放緩。展望未來布局，美國仍是市場重心所在，建議透過多重資產配置方式，

美中關係升溫一度壓抑市場情緒，所幸雙方貿易代表通話緩和緊張局勢，輔以市場預期疫情對經濟衝擊的最壞情況或已過去，景氣有望在觸底後逐步復甦，淡化美國非農就業數據創下 1930 年代大蕭條以來最差的負面衝擊，近週科技股引領美股收高，全球股市普遍走揚。

總體來看，全球各股市，從 3 月重挫、4 月反彈至今，美股表現令人驚豔。安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，多數國家股市雖自 3 月波段低點相較持續回升，但與年初疫情前數據相較，超過 9 成股市仍呈負值，然而涵蓋美國多數指標性科技企業的那斯達克指數，已在上周翻正回填今年肺炎疫情缺口，表現受注目。不僅如此，標普、道瓊等主要指數在 4 月都有 11% 以上漲幅，創下近十幾年來最佳單月表現。期間雖然不乏各式利空雜音干擾，但截至 5 月上旬各指數仍持續上揚成長態勢，在全球市場中表現相對強勢。

謝佳伶分析，要成為強勢的市場，除了要在全球市場中佔有一定比重，更需要在帶動產業進步的尖端科技上具領導地位，並擁有流通性高、代表性強的貨幣支撐。在全球各國中，美國股市市值目前佔全球逾５成、在 MSCI 全球科技指數中佔比接近 8 成，並擁有在軟、硬體方面皆居全球領導地位的龍頭企業，加上美元貨幣占有全球儲備逾 6 成的比重，使得美國金融市場以及相關資產基本面穩固，在近期回彈動能上也多超越其他國家表現。

除了美股後市仍看好之外，全球量化寬鬆政策也使得黃金再度受到市場青睞，富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德表示，全球央行及政府不斷向市場注入流動性，包括聯準會連續的啟動緊急量化寬鬆計畫，以及美國國會通過 2 兆美元的經濟刺激措施，整體應對疫情的支出規模可能高達 6 兆美元，都刺激了投資人對黃金後市看法重新回溫，而低利率將削弱美元，壓低美元的購買力，這也可能導致金價上漲，預期隨著市場情緒緩和，企業活動也將重新啟動，後市相對看好具併購題材的中小型金礦類股表現機會。

展望未來佈局，富蘭克林投顧建議，股票型基金首選具備長線題材加持的美國科技、生技及黃金產業型基金，搭配新興亞洲及大中華股票型基金，分批加碼或以定期定額策略介入。

此外，由於美國仍是強勢市場，謝佳伶也進一步建議，在布局美國資產上，除了表現強勢的美國成長股票之外，亦可加入擁有優於公債債息的美國高收益債，以及可在股債兩類資產間轉換的可轉債，以等量比例組成多重核心資產，如此便有望在市場信心恢復時以股票動能驅動資產向上，也可藉由債息與可轉債較股市緩跌等特性，減緩利空突襲時的震盪幅度，達到有效分散風險、多元參與成長的完整布局。