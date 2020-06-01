十大壽險僅兩家6月再降息 75張保單砍宣告利率 最低摔破0.5%

各壽險公司每月 1 日都會公告利變保單宣告利率，６月十大壽險中只有國泰人壽、台灣人壽持續降息，且都是調整台幣保單，其中，國泰人壽調降 74 張、台灣人壽 1 張，本月市面上合計共 75 張利變保單再降息，最低宣告利率跌破 0.5%。

受到美中關係緊張、避險資金躲入債市，十年期中央政府公債次級市場殖利率頻頻創低，加上市場普遍預估，6 月央行理監事會可能再降息半碼，屆時，台債利率仍有下探機會，利變保單宣告利率可能又會受到波及。

不過在 4 月創下利變壽險史上超過千張保單調降利率的最大降息潮、與 5 月又降一波後，十大壽險中多家公司利率已降到相對低水位的滿足點，因此 6 月包括：富邦人壽、中國人壽、元大人壽、新光人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽等八家公司無論台外幣保單均未調整利率。

僅有國泰人壽針對現售 8 張台幣保單、66 張停售保單，合計 74 張利變壽險保單，調降幅度為 0.1-0.05%，調整後宣告利率落在 0.48%-1.9%；而台灣人壽將已停售的「龍騰四海利率變動型年金保險」宣告利率由 0.53% 調降到 0.48%，成為「唯二」在 6 月調降宣告利率的壽險公司。