【群益投顧】電金傳權值股齊揚 大盤攻上萬一大關

一、盤勢分析

美股上一個交易日 (5/29) 早盤因市場靜待川普的記者會內容，觀望態度使得指數多於盤下震盪。川普表示將取消香港特殊優惠待遇，並禁止中國留學生入境，以及在美的中資金融機構進行調查等，相關制裁措施普遍如市場預期，加上川普並無提及第一階段貿易協議有所異動，緩和投資人的緊張情緒，激勵四大指數尾盤走升，終場除了道瓊平盤作收之外，標普、NASDAQ 與費半皆收高並守穩在年線之上。台股今 (1) 小幅開高 29.24 點，指數多於盤上震盪，終場加權指數上漲 136.86 點，成交量 1663.98 億元。盤面上以 IC 設計、蘋概、半導體、PCB、光學鏡頭、汽車零組件、遠距辦公概念等類股走勢相對強勁。

二、盤勢預估

台股上週五 (5/29) 盤中一度回檔月線測試下檔支撐，終場大盤守穩在 12MA 之上。台股技術面，雖然半年線反壓沉重，惟今日電子類股成交金額占大盤比重回升至 70%，電子權值股的買氣回籠，有利推升指數續攻向上。另櫃買市場維持價量齊揚的結構，券資比續創波段新高，雖然短線月乖離過大有修正壓力，但 OTC 未出現爆量訊號之前，指數將隨類股輪動，中小型股仍有持續向上的表態空間。

操作策略上，建議採技術面多頭架構之標的價差操作，高殖利率概念股等拉回到短期均線時穩健佈局。

遠距辦公概念股因 FB 執行長馬克．佐伯格 (Mark Zuckerberg) 力推辦公室去中心化。另 Google、Microsoft 同步推廣遠距工作型態，台廠相關供應鏈瑞昱 (2379) 首季每股純益 3.21 元，優於去年同期 2.71 元，4 月累積營收年增 21.21%，受惠於 WIFI 需求增加，加上藍牙低功耗單晶片與交換器晶片應用領域擴張，推升營運動能走高。祥碩(5269)4 月累積營收年增 51.08%，在 PCIe Gen4.0 和 USB4.0 高速傳輸的趨勢成長下，帶動首季每股純益 8.20 元，大幅優於去年同期 4.50 元，激勵近期股價呈現勁揚走勢。

依據 Gartner 資料，伺服器今年首季出貨年成長 27%，因美品牌大廠資料中心的拉貨力道轉強，緯穎 (6669) 在 Microsoft 和 FB 訂單穩定挹注獲利下，首季每股純益 8.37 元，優於去年同期 7.77 元，獲利展望正向看待。

個股焦點上，義隆 (2458)4 月累積營收年增 25.92%，第 2 季隨指紋辨識產品、觸控平板的出貨量將分別季增 45% 與 75%，可望帶動營運表現明顯回溫，義隆擬配發現金股利 6.5 元，殖利率約 5.9%，同時兼具殖利率題材，推升今日股價攻上漲停。

三、強勢股

電子：

光鋐 (4956)、義隆 (2458)、力旺 (3529)、立積 (4968)、欣興 (3037)。

非電：

南緯 (1467)、光洋科 (1785)、正新 (2105)、長興 (1717)、東陽 (1319)、邦特 (4107)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據