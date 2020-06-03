新冠肺炎疫情持續延燒，從 12 月底中國爆發後，延燒至歐美地區，現在連南美、俄羅斯也淪陷，台股生技股成為盤面主流，其中新冠肺炎檢測試劑供不應求，瑞基海洋 (4171-TW) 為檢測股股王，今年從年初 67.5 元一路大漲，創下歷史天價來到 322 元，興櫃股口罩關鍵材料熔噴不織布廠 - 敏成 (4431-TW) 也是今年的黑馬股，公布四月營收衝上 8005 萬元，創下年增 131％及月增 32.45％的優異成績，股價也從三月起漲，一路大漲十倍創下 336 元新天價，也成功吸引市場資金進駐興櫃市場。

興櫃生技股王敏成帶動興櫃生技股的比價行情，不但連三周成交值突破百億元大關，上周更是以 143 億成交值創下近年來單周新高，防疫概念相關個股皆雨露均霑，但其實從漲幅來看，有些個股是沒有量只是單純作價，真正有價、有量的個股，可以發現到都是檢測概念股，其中以金萬林、基米、ABC-KY、普生最吸金，也帶動相關生技類股狂漲。

金萬林攜手 AGI 打入美國市場 股價創天價

國內基因檢測廠金萬林 (6645-TW) 上周宣布，與美國病理醫生協會認證的實驗室 PacGenomics，以及美國基因檢測大廠 AGI(Arbelos Genomics Inc)三方共同合作打進美國檢測市場，其核酸檢測試劑通過 FDA 規範被認可用於檢測新冠肺炎，成為國內首家取得 EUA 的業者，激勵股價連續大漲，兩度觸發熔斷機制，單周漲幅高達 100％以上，股價股價從 48.9 元大漲，短短四日即創下 200 元新高價。

金萬林作為領頭羊帶動下，基米 (4195-TW) 轉投資的世基生醫也將為金萬林代工，世基生醫為國內分子診斷試劑製造廠，擁有符合 GMP 及 ISO13485 標準之製造廠，除了擁有自我品牌的產品外，也為許多國內大廠進行產品代工，雙方宣布聯手，預計於 5 月底前完成金萬林 SARS-CoV-2 檢測套組的生產線建置，基米在資金追捧下，也從 23.3 元漲到最高 47.45 元，漲幅高達 100％。



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