必應再獲台北跨年晚會承辦權 將打造全城性節慶活動

必應創造 (6625-TW) 今 (1) 日宣布，繼去年主辦臺北跨年晚會後，再獲得「2021 年台北最 HIGH 新年城－跨年晚會」承辦權，將持續秉持「內容為王」的唯一原則，整合台北市各區在地特色與文化產業，打造全城性節慶系列活動，實際帶動觀光產值爆發。

必應創造去年以黑馬之姿，擊敗製播經驗豐富的多家電視台，跨年當晚以精彩的表演內容與超越演唱會等級的豪華場面，獲各界高度肯定與好評，除締造台北跨年晚會史上最高轉播收視率，台北捷運當日湧破 320 萬人次，同樣創下歷史新高。

延續前一年在舞台設計、節目企劃、演出卡司的超水準表現，必應創造此次憑藉著以內容為核心、突破思維的完整提案，再次脫穎而出，連續 2 年獲得台北市政府青睞，承辦跨年晚會。

必應台北跨年總統籌陳宜盈表示，節目設計將朝民眾「有感」的方向，與時事話題、社會氣氛與關注事件一同進行包裝，今年也特別規畫讓市民一起參與創作內容，將素材累積、運用在跨年夜的表演節目中。

必應延續去年整合東區商圈的成功經驗，今年將延展商圈合作範圍，「台北跨年」感染力、影響面將遍及整個台北市，燈飾裝置、藝術造景、實體活動將無限延伸放大。除整合各區在地特色與文化產業，更將廣邀企業品牌共同發想創意，期望以最高規格商務整合行銷台北。

陳宜盈表示，藉由「台北跨年」品牌去做資源媒合， 協助企業將資源挹注地方商圈相關活動，也能讓企業品牌可直效接觸民眾，同步讓民眾線下體驗，並分享散播，進而帶動口碑，再商轉於線上銷售，創造商業運營能公轉、也能自轉的效應。