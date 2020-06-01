〈三商壽法說〉淨值比已回到3%以上 若須增資大股東也支持

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (1) 日舉行線上法說會，針對首季淨值比低於 3%，總經理張鎮坤強調，隨著市場反彈，4 月底已回到 3% 以上，符合主管機關要求，並首度透露，若有需要增資大股東也非常支持。三商美邦人壽投資長林大鈞則表示，會多空靈活調節股債保護淨值。

截至第一季，三商美邦人壽投資收益率達 3.28%，較去年同期增加 40bps，成⾧動能為掌握債市波動適時實現資本利得，因為一些債券放在 OCI 項下評價，掌握了第一季的波動為好的處分時機，因此第一季處分 OCI 債券資本利得就達 18 億元，較去年同期成長 392.9%。

不過，國外固定收益部位佔比為 61.9%，較去年同期降低 3.5 個百分點，主要是贖回國際板債券，雖然第一季部位下降，但是未來幾年還是會補一些回來，國外固定收益部位占比目標維持落在 65%。

截至第一季底止，金融資產未實現損益 - 137.8 億元，其中股債分布來看，股票未實現損益 - 171.6 億元，債券為 25.4 億元，其他都是稅的組成，這些都會影響淨值；而不影響淨值，分類至攤銷後成本的債券未實現利益約 435 億，比起去年底的 367.9 億元明顯成長。

股東權益則因疫情影響，投資環境不佳，3 月底淨值由去年底 361 億元，減為 328 億元，減幅 9%，淨值比由去年底 3.46% 下滑到 2.77%，不過金管會規定兩個半年降到 3% 以下才要求改善、增資，三商美邦人壽 4 月底淨值比已隨市場反彈回到 3% 以上，仍符合主管機關要求。

林大鈞表示，為保護淨值，現階段對市場的多空會謹慎進行判斷，走空時會用反向工具來調節，並會強化透過其他綜合損益按公允價值 (FVOCI) 項下的債券操作，讓股債操作更靈活。

張鎮坤也指出，市場波動的確會對壽險公司淨值及資本適足率造成問題，若有需要會作現金增資，三商美邦人壽的大股東非常支持，只是經營必須強調資本運用效率，對於尋找策略投資人或加入金控則抱持開放態度，目前沒有積極在找或在談。