是方前4月純益年增6% 每股賺2.79元

中華電 (2412-TW) 小金雞是方電訊 (6561-TW) 今 (1) 日公佈自結數，前 4 月稅後純益 1.95 億元，年增 6%，每股純益 2.79 元。法人看好，是方搭上 5G、物聯網趨勢，雲端服務今年業績可期。

是方 4 月營收 2.07 億元，月減 2.06%、年增 2.21%；稅後純益 4800 萬元，年增 2.1%，每股純益 0.68 元；3-4 月營收 4.19 億元，年增 4.2%；稅後純益 9900 萬元，年增 6.5%，每股純益 1.41 元。

是方董事長吳彥宏在致股東報告書中表示，是方以電信中立的 IDC 機房服務為基礎，以數據網路及雲端服務為雙主軸，並擴大服務區域，包括香港、日本及新加坡等，與 AWS、Microsoft、Google、IBM 等國際雲端服務大廠及國內業者合作，依產業別推出不同的雲端資通訊解決方案，吸引國內外企業客戶使用服務，藉此提升公司經營績效。

吳彥宏指出，4G、5G 行動上網的普及化，勢必帶動網路應用蓬勃發展，同時社群網站、網路直播及影音串流等服務不斷推陳出新，也掀起上網市場需求變化，不過，因國內 5G 頻譜競標費用高，將影響台灣行動業者服務獲利，且國內電信市場語音量持續下滑、行動上網 ARPU 不斷降低，都導致傳統電信業者獲利呈現下滑趨勢，電信市場競爭將更形激烈。

總經理劉耀元則指出，公司四大產品線中，以 IDC、雲端服務應用成長最強勁，其中雲端服務今年首季營收年增 30%，看好 5G、物聯網趨勢，預期雲端成長動能可望維持雙位數。