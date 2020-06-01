夏月電價今起跑 桶裝瓦斯6月不調漲、天然氣平均降1成

油電燃氣 6 月起調整，台電今 (1) 日表示，因應夏季高用電，每年 6-9 月仿效美、日、英等電業，推動夏月電價制度並鼓勵節電，台灣中油今也宣布，因先前配合政府政策、減輕民眾負擔，6 月液化石油氣價格不調整，天然氣價格則平均調降 10.24%。

台電表示，去年每戶平均每月用電量約 326 度，非夏月期間每戶平均月電量是 287 度，夏季 6 至 9 月用電量則增加至 404 度，每月每戶平均用電增加約 40%，電費平均增加約 410 元，其中 304 元 (約 74%) 來自用電量增加，其餘 106 元則為夏季電價調整增加。

台電指出，全國 376 萬戶民眾每月平均用電在 120 度以下，若維持平時用電，即不受夏月電價影響，台電也鼓勵民眾節電，將續推節電獎勵活動，另有超過 500 萬戶每月用電量約在 121-330 度，夏月電價期間每度受影響幅度為 0.28 元，而每月用電超過 1000 度用戶，則約占整體用戶比例 2.3%。

另一方面，中油今也宣布，明 (2) 日凌晨零時起，6 月家庭用液化石油氣 (桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格將不調整，中油表示，6 月液化石油氣每公斤應調降新台幣 0.6 元，但先前為配合政府政策、減輕民眾負擔，累計吸收金額達每公斤 5.3 元，因此本月價格不調整。

天然氣方面，中油指出，國內天然氣價格將自 2 日起平均調降 10.24%，其中公用天然氣事業每立方公尺調降 0.86 元，以家庭用戶每月平均用量約 30-45 立方公尺計算，估每月可減少約 25.8-38.7 元。