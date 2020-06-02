3-4月統一發票共開出11張千萬特別獎 有人只花15元買飲料就中獎

財政部賦稅署今 (2) 日將公布 3-4 月期的統一發票中獎清冊，據統計，本期共開出 11 張特別獎 (1000 萬元)、16 張特獎 (200 萬元)，其中 1000 萬的特獎有 5 張是從超商開出，一張由全聯開出，有人更只花 15 元購買茶飲就幸運對中 1000 萬特別獎。

今年 3-4 月統一發票 1000 萬特別獎號碼為「91911374」，200 萬元特獎中獎號碼為「08501338」，兌獎期限將從 6 月 6 日起到 9 月 7 日為止，為期三個月。

賦稅署將在下午 4 點半公布完整中獎清冊，但據了解，3-4 月共開出 11 張 1000 萬特別獎中，超商雙雄中統一超商與全家分別開出 3 張、2 張，社區型超市全聯也開出一張特別獎。

其中統一超商位在新北市泰山區的泰滿門市，有位消費者只花 15 元購買茶飲就對中 1000 萬元特別獎，是本期消費金額最小、中獎金額最大的幸運兒；另一張則是由台北市文山區萬隆門市開出，消費者只花 35 元買零食就對中千萬大獎。

全家本期開出的兩組特別獎同樣是花小錢中大獎的幸運得主，其中一位在新北市土城區寬樺門市花 39 元買泡麵就對中 1 千萬元特別獎，另一位則是在新北市樹林區龍興區花 55 元買飲料。

另外，全聯本期千萬元特別獎得主則是一名貓奴，該名消費者在彰化伸港分店消費，該名消費者共花費 223 元購買貓罐頭、漂白水與除蟑劑等用品，就對中 1000 萬特別獎。