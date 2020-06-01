黑松聯手日商出新招 跨大步切入千億元保健食品市場

全台保健食品市場產值即將向 1000 億元叩關，成立 95 年的飲料廠黑松 (1234-TW) 也加快搶食市場大餅，董事長張斌堂今 (1) 日指出，將大力採取數位化直效行銷模式搶攻保健品市場，近期將成立電商平台模式，聯手日商跨大步切入全台市場。

此策略也屬黑松以秉持生活品牌、超越代理、進化銷售三大核心策略下，由 B2B2C 進化到 B2C 的開發新模式。

全台保健食品市場產值在 2018 年已達 820 億元，其中乳酸菌包括優酪乳、稀釋發酵乳、乳酸菌粉末、膠囊及錠狀等相關產品，產值達 101 億元，尤其近期新冠肺炎疫情稍緩，黑松發現目前市場保健食品行銷投放，以提升免疫力訴求躍為大宗。

張斌堂說，保健品市場連年看漲，將深耕市場，並加強數位行銷模式，接下來秉持三大核心策略，持續在黑松原有飲料本業、飲料策略聯盟、酒類代理及保健事業上努力。

張斌堂指出，隨著疫情逐漸回溫，消費信心回籠，黑松與日商聯手揮軍台灣保健品市場， 據 Transparency Market Research 透明度市場研究，到 2018 年底，益生菌市場產生的全球收入估計約為 67.7 億美元，預計將以 8.3% 年複合成長率成長；日本方面，乳酸菌食品市場更是蓬勃發展，據富士經濟發布資訊顯示，2018 年日本乳酸菌市場產值已達 7793 億日圓，估 2019 年至少成長至 7930 億日圓，顯示市場發展成熟及多元。