〈機殼廠年報〉金屬機殼滲透率續揚 可成估NB業績將再成長

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 年報指出，受惠品牌大廠逐步提高筆電規格，帶動高階金屬機殼或 Hybrid 設計的滲透率成長，即便今年全球筆電市場衰退，公司筆電相關業績仍可維持成長。

可成引述外資 Morgan Stanley 調查，預計今年筆電市場為 1.584 億台，年減 7%，明年則有機會回升至 1.656 億台；可成筆電營收比重約 3 成，手機為 5 成，平板與其他約 2 成。

手機方面，可成認為，產品差異化是一線品牌擴大市占率的依據，為了搭配更快速的傳輸功能，需要更複雜與製造難度更高的金屬機殼設計，預計高階機構件產業將走向強者恆強，即便今年手機市場將衰退，仍看好金屬機殼需求將延續。

平板方面，可成指出，近年平板市場的衰退幅度趨緩，整體市場也趨穩，雖然大尺寸手機取代了部分小尺寸平板，但隨著大尺寸平板推出、2 in 1 的熱潮，以及教育需求帶動，平板也開拓了市場區隔，看好未來對產品強度的要求提高，金屬機殼仍是重要的規格。

展望今年，可成表示，過去發展重點在智慧型手機、筆電、平板等，今年將切入非消費型的電子產業領域，目標朝產品與客戶多元化組成。