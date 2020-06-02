中芯回歸A股受理中 計劃募資200億人民幣

週一 (1 日) 晚間中芯宣布科創板的上市申請已獲得受理。中芯預計這次回歸 A 股市場將募集人民幣 200 億元資金，在取得資金後主要部份是投資旗下子公司中芯南方的 12 英吋晶圓 SN1 項目，以滿足 14 奈米及以下的先進工藝技術產線產能擴張。

資料來源: 中芯官方

中芯於科創板掛牌外界認為已是沒有懸念，利多消息帶動在香港交易的股價勁揚近 8%。

資料來源: 東方財富網

中芯的公開說明書上顯示，中芯計劃在科創板發行的股票面值為 0.004 美元並以人民幣為股票交易幣種進行交易。中芯計劃公開發行不超過 16.86 億股人民幣普通股，募資淨額為人民幣 200 億元，計劃投入 12 英吋晶片 SN1 項目（人民幣 80 億元）、先進及成熟工藝研發項目資金（人民幣 40 億元）以及補充日常營運資金（人民幣 80 億元）。

12 英吋晶圓 SN1 項目主要由子公司中芯南方負責。該項目規劃月產能 3.5 萬片，已月產能達 6000 片，是中國第一條 FinFET 工藝生產線，也是中芯國際 14 奈米及以下先進工藝研發和量產主要生產基地。

中芯指出第一代 14 奈米 FinFET 技術已進入量產階段，第二代 FinFET 技術則進入客戶開發階段，並同步研發下一代先進工藝技術。利用公司先進 FinFET 技術在晶圓上所製成的晶片已能應用於智慧手機、平板、機上盒等領域。

中芯公開說明書上指出，截至 2019 年 12 月 31 日，中芯上海、中芯北京、中芯天津、中芯深圳、中芯北方、中芯南方為中芯國際晶圓代工業務主要的營運基地。

除了中芯南方目前主要技術節點為 14 奈米及以下外，中芯上海也有 1 條 12 英吋生產線，主要技術節點也為 14 奈米及以下。

此外，截至 2019 年 12 月 31 日，中芯最大股東為大唐香港持股比重為 17%，第二大股東則是鑫芯香港持股比重為 15.76%，而「國家大基金一期」間接持股 100% 鑫芯香港股份。