中資港股股利發放大增兩成！貶值情緒下人民幣夏季賣壓加碼來襲

海外上市中資企業年中股利發放旺季將至，據《彭博》對香港上市中資企業公佈的股利政策彙總顯示，2019 年對港股股東分紅總額較上年度年增成長達 23.5%，至約 578 億美元。

中資港股派發股利規模大幅上升 圖片：Bloomberg

7 月迎來高峰

從發放股利的時間分布來看，對已經發布分派股利時間的公司進行統計，6、7、8 月的分紅金額分別達到 132 億美元、284 億美元、109 億美元，7 月占比超過總額一半。企業在分紅時點之前可能擇機購匯，這一數據也說明主要的分紅購匯壓力可能在 7 月底之前就已經消化完畢。

從主要分紅企業來看，前十位排名較去年僅有個別變動，建設銀行繼續蟬聯榜首，在今年整體分紅總額中的比重接近五分之一，以今年十大分紅中資港股來看，在未剔除匯率變化影響的情況下比較，除了三家中資商業銀行股即建設銀行、中國銀行和交通銀行，其他七家上榜企業分紅均較去年明顯增加。

《彭博》對已公佈股利政策的中資港股進行計算，雖然 2019 年度這些企業的保留盈餘及其他股東權益年增上升了 14%，但仍不及企業發放股利的成長幅度 23.5%，這體現了企業發放股利意願有所上升。

人民幣或有貶值壓力？

由於派息規模上升明顯，人民幣今夏也可能面臨更大的季節性購匯壓力。

2019 年度對港股股東發放股利之總額較上年度年增成長超過兩成，至合約 578 億美元的水平，這一外匯需求規模對境內匯市而言體量可觀，與今年前四個月銀行代客售匯的月均水平 1262 億美元相比，規模接近一半之多。

近期中美關係趨緊、人民幣面臨新一輪貶值情緒之時，中資港股為分紅籌款而進行的購匯需求上升，令人民幣面臨額外拋壓，雖然少數有海外收入的企業可動用自有外匯資金發放股利，但相當部分的資金缺口，仍需通過購匯滿足。如果疊加負面事件衝擊，人民幣短期破位的風險將有上升。

德國商業銀行資深新興市場經濟學家周浩即表示，分紅購匯肯定是個問題，以當前中美關係等事態發展來看，短期人民幣可能在 7.10 元附近波動。

不過即便如此，人民幣也暫時不具備進一步大幅貶值的基礎。周浩並分析，人民幣雖然面臨短期貶值壓力，但從今年以來的整體供求來看，總體還是淨結匯，「大家的旅遊留學購匯也應該會減少」，人民幣跌破 7.20 需要有新的變量推動，例如中美一方撕毀貿易協議。

上述統計中，《彭博》以母公司註冊地或涉險國家為中國作為標準，對香港上市公司進行篩選，截至上週五 (29 日) 的數據顯示，共有 448 家符合條件的中資港股計畫於今年 5-9 月間發放紅利，其中 6、7 兩個月分別有 154 和 184 家公司發放股利，達到高峰期。

以各公司港股流通股和已公佈的每股股利計算股利總量，及週一 (1 日) 的匯率計算，今年股利總量達近 578 億美元，這較去年同期約 468 億 美元的水平，大幅成長 23.5%。

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