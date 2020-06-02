報稅系統驚傳每天有駭客敲門 資安概念ETF連日大漲

美國資安威脅情報公司 Cyble 日前在官方部落格揭露，臺灣有 2000 萬筆戶政資料於暗網上公開販售，要價 2500 美元。無獨有偶，財稅資料中心主任張文熙也透露，報稅系統 「每天都有駭客敲門」，想癱瘓或入侵系統，投信業者表示，受此影響，資安概念 ETF 連日大漲。

國泰投信指出，國內近期一連串資安事件頻傳，更凸顯政府不斷強調「資安即國安」的重要性。除了蔡英文總統就職演說強調資安產業成為 520 後的核心戰略產業之外，政府首度要求，政府所有專案，都應該依據經費規模，強制編列 5~7% 的資安預算。

這也與國際趨勢相符，2019-2026 年，全球資安支出規模將由 1590 億成長至 2700 億美元，7 年增加 1110 億美元，增幅高達 70%。

資金流向方面，全球投入駭客資訊安全領域的投資金額再創新高，達 45 億美元，除了較去年底約 39 億美元的規模大幅增加外，更是少數歷經疫情期間，整體投資金額不降反增的產業，顯示投資人對資安產業未來看好度有增無減。

國泰投信看準資安的重要性及投資商機，在今年 3 月份掛牌的國泰網路資安 ETF(00875-TW)，是國內第一檔資安主題 ETF，上市以來報酬率繳出亮眼佳績。國泰網路資安 ETF 經理人游日傑表示，00875 追蹤納斯達克全球網路資安指數 (HXR)，其中一檔成分股 - 雲端安全大廠 Zscaler(ZS.US) 在上周五 (5/29) 單日即大漲了 29.4%，昨日續漲 12.1%，資安股近日連漲，主因公司公佈的業績優於預期。

而分析師亦認為雲端安全需求正處於強勁增長期，顯示資安產業具十足爆發力，是可長期持續布局的未來趨勢商機。未來世界的生活重心將由網路及雲端主宰，國泰投信除看好其商機外，亦將持續推廣，同步呼應台灣政府強化資安防護成為核心戰略產業的政策決心。