〈振興方案出爐〉三倍券7/15上路 1000元變3000元 排除電商網購

行政院長蘇貞昌今 (2) 日宣布，「振興三倍券」將在 7 月 15 日上路，以刺激消費，每人支付 1000 元可變成 3000 元，使用至年底，預算規模約 500 億元，實體加上數位共五種領取方式，餐廳、百貨、夜市及旅遊住宿等皆可使用，但電商網購、繳規費等 11 項支出被排除。

蘇貞昌在行政院記者會上宣布，振興券定名「振興三倍券」，讓 1000 元變 3000 元，使用期間為 7 月 15 日至 12 月 31 日，不限年齡，除了 2300 萬國人外，15 萬名有居留權的配偶也可領取，就算是這段期間出生的新生兒，只要來得及就可以領取，預估相關行政經費僅約 9 億元。

領取方式共有五種，蘇貞昌強調三倍券「比口罩還好領」，政務委員唐鳳進一步說明，第一種是郵局，民眾 7 月 15 日起可以前往全台 1300 多家郵局購買；第二種是超商，從 7 月 1 日開始預購，7 月 15 日領券，全台有超過 1.1 萬家門市可辦理。

其他三種則是數位方式，分別為信用卡、電子票證 (悠遊卡、一卡通)、電子支付，將開放從 7 月 1 日起綁定，7 月 15 日累積消費滿 3000 元，信用卡將會在隔月退 2000 元，電子支付會透過綁定銀行帳戶退回，電子票證則研擬一款 App 可從 ATM 提領 2000 元現金。

蘇貞昌說明，民眾可用於護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場及旅遊住宿等。不過，三倍券排除電商網購、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券及儲值。

針對電商無法使用三倍券的問題，蘇貞昌解釋，由於在這波疫情中，實體店面營業額虧損逾一成，但電商網購業績逆勢成長 16.7%，因此，電商受影響有限，但如果是線上購票看國內表演、展覽及比賽等，是不在限制範圍內。

蘇貞昌表示，三倍券秉持「三好一溫暖」原則，好領、好用、好刺激及最溫暖，其中最溫暖是針對 120 萬名中低收弱勢，無須支付 1000 元，錢將直接匯入戶頭，存簿摘要會顯示「換三倍券」字樣。

至於預算方面，主計長朱澤民表示，追加預算案中有 110 億元，經費規模總計 500 億元，差額 400 億元的部分，經濟部編列預算 970 億元中，會先在這個額度內移緩濟急，不足的部分由其他部會支應，強調會在特別預算 2100 億元裡支應。