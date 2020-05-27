6/7起解封 雙鐵、電影院免梅花座可用餐 陳時中：戴口罩要內化

台灣昨 (26) 日迎來連續 44 日無本土確診，6 月 7 日擬大規模解封，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要在 4 個潛伏期過後仍無本土病例，台灣就可以放鬆一點，雙鐵、電影院可以用餐，無須採梅花座，但強調戴口罩等防疫新生活要「內化」，為開放邊境做準備。

陳時中今天接受《周玉蔻嗆新聞》專訪指出，一般傳染病過了 2 個潛伏期，也就是 28 天，就可以安心，這次之所以比較嚴格，以科學根據來看，過了 4 個潛伏期，社區是乾淨的，這個傳染病跟以往的不大相同，因為有出現無症狀感染者，所以很難用一般症狀來判斷，因此，再等兩周，本土病例沒有出現，就可以宣布解禁。

陳時中補充，指揮中心在 4 月 30 日就把最後目標訂出來，也就是進行防疫新生活，意即預告要解禁，但需要大家練習，將防疫新生活內化，6 月 7 日解禁後，個人防疫做好，也較有可能未來邊境解封。

至於解禁後的強度，陳時中提到，一樣保持社交距離或戴口罩，藝文活動、餐飲人數不受限，但他認為，餐飲業非特定人士用餐，隔板還是要留著，像是百貨美食街、車站小吃等，希望桌與桌還是要有適當距離，不要人擠人、背貼背用餐。

主持人周玉蔻提問，餐廳隔板這部分何時能解禁？陳時中坦言，可能等到疫苗或非常有效的藥物出現，時間無法預測，要看科學的進步，不排除要等一、兩年。

大眾運輸方面，高鐵 6/7 後自由座是否可賣票、吃東西？陳時中表示都可以，無須採梅花座，也不用等到 6/7，現在宣布也不反對，尊重交通部，不過，對於站票部分則持保留態度。

端午節將至，陳時中認為，大眾運輸站票還是要有一定的管制，座位都坐滿了，站票空間就沒那麼大，開放要有配套措施；另外，在電影院、藝文場所，座位管制也恢復正常，不需採梅花座，但最基本的還是要戴口罩，呼籲民眾要將戴口罩內化成生活的一部分。