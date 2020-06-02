〈每日外資外匯觀點〉高盛建議做空美元兌挪威克朗

美國示威者對警方暴力執法的抗議持續升級，六月第一個交易日，美股三大指數上漲，但美元兌所有主要貨幣走低；在美中貿易方面，《CNBC》傳出中國停購美國農產品和豬肉，第一階段貿易協議可能面臨風險，甚至可能引發川普政府的威脅和報復行動，美元指數日線連六黑後，週二 (2 日) 亞洲盤交易時間進一步走低至 97.8231。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK Asset Management 分析師 Kathy Lien，美國示威者抗議活動持續升級，衝突場面不時爆發，但投資者的情緒卻似乎未受影響，不過，這種樂觀情緒恐難持久，持續的抗議活動終將影響投資人的信心。

Lien 並認為，近期澳洲政府在抗疫方面做得很好，目前面臨最大問題是貿易關係，以及美中、中澳之間地緣緊張局勢升級，若中澳關係改善且澳洲央行能頂住降息壓力，預估澳幣兌美元將可升至三個月以來的新高。

高盛表示，考慮周期性風險的平衡，目前期待美元全面且持續的下跌還尚早，但做空美元兌某些貨幣，還是蠻具有吸引力的。

高盛已開始建立美元空單部位，並看好挪威克朗在疫情危機結束前，表現有望贏過其他貨幣，建議做空美元兌挪威克朗，目標價為 8.75。

加拿大外匯金融市場專家 Michael O'Neill 認為，自 2018 年 4 月美中貿易衝突以來，美元兌人民幣一直在穩步上升，只要美元兌人民幣保持在 6.95 以上，長期漲勢不變。