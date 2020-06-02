【群益投顧】電子降溫金融持強助攻 台股緩步走揚再寫短高

一、盤勢分析

川普取消香港特殊待遇暫未牽涉美中貿易協議，加上市場持續看好重啟經濟前景，雖然全面各地爆發示威甚至警民衝突，但週一美股收盤呈現漲多跌少格局，四大指數收盤，道瓊工業上漲 0.36%、S&P500 收高 0.38%、那斯達克收漲 0.66%，僅費城半導體下跌 0.5%。歐洲方面，英國 6/1 開始逐步解封，英股收高 1.48%、法股也以上漲 1.43% 作收，德國則因假期休市一天。今早亞洲股市上漲居多，台股以上漲 30 點開出，終場以上漲 48.91 點或 0.44 收盤，收在 11127.93 點，成交金額較前一交易日擴增而為 1791.95 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子台積電、大立光攻勢放緩，靠聯發科創高表態，維繫類股人氣，金融穩步墊高助攻指數收高，傳產以鋼鐵的漲幅表現較優，電器、生醫相對較弱。

二、盤勢預估

儘管美中間緊張關係並未解除，但市場對於經濟重啟的憧憬，依然持續支撐全球股市短線偏多走勢。台股開盤衝高改寫盤中波段新高後持續在盤上震盪，終場以上影線小紅 K 上漲 48 點作收，成交量擴增至將近 1800 億元，指數收盤持續站穩在所有均線之上，目前短期均線排列維持多頭架構，有利短線持續偏多表現，建議繼續尋找技術面轉強標的進行換股操作。

肺炎疫情帶動居家工作、遠距教學、電子商務、電競遊戲等強勁需求，雲端運算及資料中心帶動伺服器銷售大幅增加，不僅帶動伺服器中央處理器及繪圖處理器出貨動能，也帶動伺服器 DRAM 及固態硬碟、PCIe Gen3/4 高速傳輸介面晶片、電源管理 IC 及功率半導體等出貨大幅增加。

大陸祭出購車補貼政策，以及疫情後通勤習慣改變等因素影響，大陸民眾購車意願大幅提升，帶動車市買氣強勁回流，4 月大陸新車銷量達 207 萬輛，年增 4.4%、月增達 43.5%，終結連 21 個月負成長，而歐美地區車廠也已陸續於 5 月中上旬起開始復工，汽車及相關零組件產業景氣可望觸底回升。

大陸持續加快復工復產進程，帶動塑化原料回補動能，PVC 自 4 月反彈至今漲幅已超過 20%，4、5 月之後大陸基建、地產等行業升溫，持續支撐 PVC 行情熱度；另，5 月中旬起，澳洲、巴西、土耳其、印度及孟加拉等主要 PVC 消費國家也陸續解封，買家已開始向各地貨源，有助推升 6 月 PVC 盤價。

三、強勢股

電子：

聯發科 (2454)、華碩 (2357)、玉晶光 (3406)、GIS(6456)、瑞儀 (6176)

非電：

元大金 (2885)、中鋼 (2002)、潤泰新 (9945)、中鼎 (9933)、福懋 (1434)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據