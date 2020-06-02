〈台股盤中〉電金+傳產權值股走揚 開高走高突破半年線

美股四大指數收盤漲多跌少，台股今 (2) 日由電子權值股領軍，傳產權值股台塑三寶表現同樣強勢，國泰金、富邦金等也站穩盤上，指數開高走高突破半年線，站回所有均線，盤中漲幅稍微收斂，預估今日成交量將放大至約 2000 億元。

電子三雄方面，台積電開高走高站穩 5 日線；股王大立光表現則為三雄中最強勢，漲幅逾 2.5%；鴻海股價則續站穩月線之上。

IC 設計族群由股王聯發科領漲，高盛點名看好聯發科將受惠華為禁令，目標價喊至 600 元，激勵聯發科大漲 5%，鈺創也亮燈漲停，系微、安國、聯詠、尼克森、聚積、盛群、亞信、原相表現也都不俗，不過，高價股表現相對有壓，股價轉弱。

蘋概股表現續強，玉晶光大漲逾 8%，德律、景碩漲幅超過 4%，強茂、新日興、亞光、益登、穩懋、奇鋐、華碩表現也都不俗。

防疫概念股則隨著疫情趨緩，股價爆量走跌，康那香遭打入跌停，國光生、合世、盛弘跌幅超過 7%，恆大、中化生、熱映、易威也有超過 4% 的跌幅，基亞、毛寶、佰研、訊聯跌幅逾 3%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股昨日站穩年線，為疫情爆發以來第五度站上年線，前四次站上年線 1 至 2 天後，均再失守年線，若明日能守穩年線，從技術面來看，等同正式站穩年線之上，後續資金趨勢可能有較大變化，防疫概念股將呈現弱勢格局，電子權值股可望續強，有助未來指數持續震盪創高。