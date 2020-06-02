台新金表態參與保險公司標售案 金管會將審查財務妥適性

保德信人壽原訂昨 (1) 日標售，但該公司突然發布聲明表示，正在研議台灣壽險業務策略計劃，包含出售選項；隨著保德信人壽出售尚未定案，台新金 (2887-TW) 今 (2) 日重訊表示，董事會決議參與保險公司標售案，市場預料應是參與保德信人壽標售案，由於台新金與彰銀間的問題懸宕多年，市場關切金管會態度，金管會對此表示，未來若得標，會檢視台新金的財務規劃妥適性。

保德信人壽昨日突然發布聲明指出，當天沒有要召開記者會，而保德信金融集團正在研議台灣壽險業務的策略計劃，依照公司政策，對於潛在的交易內容細節不予評論。

台新金今天則發布重訊，宣布董事會通過決議參與保險公司股權標售案，將依照董事會決議內容，授權董事長執行本標售案相關事宜。外界預測，由於台新金已多年想在金控架構底下擁有保險子公司，目前市場上的標售案僅有保德信人壽，此重訊應是參與保德信人壽標售。

不過，台新金與彰銀間股權纏鬥多年，對此，金管會銀行局表示，保德信人壽標售結果未確定，若最後台新金得標，後續台新金可能會有增資計畫，也要依規定申請投資，銀行局會針對公司申請投資案，檢視其財務規劃妥適性。

保德信人壽規劃出售台灣子公司，市場點名有意併購壽險業的金融機構包括：台新金、第一金、聯邦銀行等，都可能是潛在買家，不過由於已簽署保密協定，因此被點名的金融機構多未做回應。

依照金管會過去審查壽險公司買家有 5 大原則，首先是承諾保障保戶及員工權益，其次為資金來源須符合法令規定及財務健全性，第三為須有專業能力經營保險業；第四是長期經營承諾；第五，必須有財務能力因應未來增資需求；未來不論花落誰家，得標的買方都須經金管會審查通過才算數。