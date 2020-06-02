外資示警伺服器產業恐遭砍單 信驊、祥碩下半年有壓

外資出具報告指出，由於疫情干擾，伺服器產業已出現第一波砍單潮，包括亞馬遜、微軟、阿里巴巴皆下調訂單需求量，供應鏈如信驊 (5274-TW)、祥碩 (5269-TW) 等，下半年營運恐不如預期樂觀，加上近期股價過熱，將評等下調至賣出。

千金股信驊、祥碩近期漲勢凌厲，今日在砍單、降評雙利空重擊下，皆重挫表態，信驊午盤前就股價就亮燈跌停，一舉摜破 10 日、20 日線，留下長黑 K，祥碩跌幅也逾 9%，雙雙失守 5 日、10 日線，但仍力守千元。

外資指出，伺服器市況自去年第 3 季起明顯好轉，且因疫情帶動需求增溫，不過，供應鏈傳出，雲端大廠因廣告收入大減，資本支出也縮水，第 2 季需求就減弱，更向下游 ODM 廠下調第 3 季訂單。

外資表示，雲端大廠亞馬遜、微軟、阿里巴巴三大企業，占全球伺服器 5 成資本支出，在三大廠縮減支出下，供應鏈也難逃被砍單命運，砍單幅度多介於 1 至 3 成，最壞情況也有 5 成，讓原本對伺服器產業的樂觀預期出現隱憂。

此外，由於 PC 伺服器代工廠過於樂觀看待需求，庫存皆較前一季增加 3 成以上，尤其緯穎 (6669-TW) 庫存年增率更達 105%，外資示警，上次伺服器代工廠庫存出現該水位時，是在 2018 年第 3 季，隨後進入長時間庫存消化。

外資基於伺服器產業轉趨保守，點名信驊、祥碩恐遭客戶砍單，下半年也將面臨庫存調整，導致營運不如預期，雙雙降評至賣出。