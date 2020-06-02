打造第二獲利引擎 第一金300億元隨時上膛不排除對外併購

保德信人壽標售案，吸引各路買家磨刀霍霍搶進，第一金控 (2892-TW) 表示，有意擴大壽險公司版圖打造第二具獲利引擎，如要對外發動併購預估可透過發行特別股、發債等方式籌資，預估約可籌措 300 億元資金。

第一金今 (2) 日舉行第 1 季線上法說，與會法人關切金控對於保德信人壽標售案的態度，第一金發言人方螢基說，對於個案標售不予置評，但坦言有意壯大壽險業版圖增加獲利動能。

方螢基指出，擴張壽險業版圖主要有兩大方式，包括自發性成長或是對外發動併購，子公司第一金人壽自 2017 年從英傑華手中買回 49% 股權後，目前已成為第一金百分百持有的子公司。

第一金人壽截至去年底為止，壽險可運用資金僅約 300 億元，幾乎毫無規模可言，為擴大壽險營運動能，金控規劃壽險可運用資金將擴大至 500 億元，同時擬定 10 年長期計畫，目標在 10 年內將可運用資金擴增至 2000 億元。

媒體提問，如要對外發動併購，母公司第一金目前有多少銀彈可發動？第一金表示，評估金控可透過發行特別股、債券等方式籌資，預估約可從市場募集約 300 億元資金。事實上，第一金今年股東會也將修改公司章程，擬發行特別股籌資，壯大資本實力。

第一金今天舉行線上法說，揭露首季自結財務數據，第 1 季稅後純益 29.38 億元、年減 38.9%；核心子公司一銀稅後純益 33.16 億元、年減近三成，其他子公司如證券、投信、人壽與金融資產管理子公司獲利表現均較去年同期為低，主要是首季全球金融市場受疫情影響，投資人恐慌性拋售資產，導致金融資產價格全面下跌，集團需認列市場評價損失緣故。