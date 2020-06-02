生技中心董座：產業應掌握後疫情趨勢 醫療用品無法依賴單一國家

台灣在此次新冠肺炎疫情防疫有成，針對後疫情時代，生技中心董事長涂醒哲表示，此次疫情讓各國體認到，醫療用品是不可或缺的戰略物資，也不能過度依賴單一國家，因此，台灣政府與產業須掌握此趨勢，才能在後疫情時代建立長期防疫環境。

涂醒哲指出，後疫情時代來臨，台灣下一步除向世界各國展現衛生醫療體系，也能讓先進國家增加對台灣的信任與依賴。

此外，新冠肺炎疫情爆發後，讓各國政府了解，公衛醫療用品是不可或缺的物資，且不能過度依賴單一國家，在各國對台灣科技防疫能力增加信賴感同時，將會出現轉單效應，他認為，政府與產業須掌握此商機。

生物技術開發中心執行長吳忠勳分析，新冠肺炎疫情擴散後，全球展開研究預防、治療等相關產品，目前全球核准的檢測試劑共有 563 件，其中核酸、免疫檢測各占一半。

吳忠勳指出，台灣共有 3 件核准的核酸檢測、1 件小分子新藥開發中、疫苗則有國光生 (4142-TW) 與高端疫苗 (6547-TW) 正在開發當中，其中國光生開發的新冠疫苗，已在實驗室確認抗體中和有效性；高端則已展開動物免疫試驗，2 家業者目標今年第 3 季進入第一期人體臨床試驗。