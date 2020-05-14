國光生產能全滿 攜永昕、台康生搶百億元新冠疫苗商機

國光生 (4142-TW) 透過重組蛋白自行開發出的新冠疫苗進展順利，在動物試驗中證實有效，力拚明年國人可開始施打，不過目前國光生產能、訂單全滿，為確保疫苗順利上市施打，國光生已找上永昕 (4726-TW) 與台康生 (6589-TW) 全面協助，衝刺明年量產上市事宜，大搶百億元疫苗商機。

國光生主要營收貢獻來自國內公費流感疫苗，今年政府標案中取得約 6 成、近 370 萬劑公費流感疫苗，由於新冠肺炎疫情爆發，民眾今年施打自費疫苗比例將超越去年，且中國客戶今年流感疫苗訂單，也比去年多逾 20 萬劑，國光生光要滿足國內外流感疫苗訂單就已經應接不暇，產能全線滿載。

去年公費流感疫苗每劑售價 240 元，法人表示，新冠肺炎疫苗售價至少在此水準以上，粗估光台灣一年市場商機就超過百億元，國光生攜手永昕、台康生，大啃百億元商機。

事實上，國光生已建置第二條無菌針劑充填線產線，但最快要明年才能開始投產，且今年初董事會才通過全方位生技廠區計畫，計畫涵蓋新的細胞培養廠、破傷風疫苗廠、增擴支援系統、倉儲、品管實驗室及辦公室等，各項建置都將在 2、3 年後陸續完成，也就是說，若明年政府要開始施打新冠疫苗，國光生現有產能確定無法負荷，因此開始找上國內 CDMO 廠 (委託開發製造服務) 合作。

以電子業來看，CDMO 如同代工廠，CDMO 業者提供客戶從臨床試驗、藥物製劑生產到包裝銷售等服務；永昕近年積極轉型定位成 CDMO ，董事長林榮錦去年更透過晟德集團旗下玉晟管顧，取得國光生 10.2% 股權，強化雙方合作關係。據悉，國光生與永昕已針對新冠疫苗生產簽訂合作意向書 (MOU)，國光生更已派相關人員至永昕廠房進行產線討論。

台康生也與國光生簽訂合作意向書，將提供新冠疫苗未來生產所需產能，目前台康生的現有產能規模足夠，可隨時上線生產國光生所需疫苗。

台康生一大業務重心就是 CDMO，去年 CDMO 業務營收突破 4 億元，年增逾 8 成，相較 7、8 年前，營收成長 55 倍、簽約數成長 27 倍，目前有汐止與竹北廠。