鼓勵復工和消費! 白宮評估新一輪刺激措施

一名高級政府官員透露，美國總統川普計劃最快本週會晤高級顧問，討論新一輪刺激方案。川普團隊有意推動一系列鼓勵企業復工、民眾外出用餐和旅遊的措施，以盡快重啟陷入困境的經濟。

《華爾街日報》報導，這名官員說：「我們已經度過援助的階段，現在正處於重啟經濟的過渡期。我們將進入刺激未來經濟成長的階段。」

但數名官員警告，原訂本週召開的這場會議時間可能改變，因為白宮日益關注全國各地抗議種族歧視和警方暴行而衍生的動盪。

白宮正準備與國會展開談判。根據眾議院民主黨人上月提出的 3 兆美元刺激計畫，內容包括向美國家庭發放新一輪現金支票、延長預定 7 月 31 日到期的額外失業救濟，並為預算短絀的州提供更多援助。

共和黨人則以重啟經濟為重心，鼓勵人們重返工作崗位，且希望在全國各地企業復工復業之際，保障雇主免於承擔因疫情衍生的訴訟責任。

白宮幕僚預估，最終方案要到 7 月才能敲定。新一輪刺激計畫最終的規模和範圍，將取決於各州重啟經濟的效果，以及經濟衰退是否開始反轉。

官員透露，白宮仍預期美國經濟在夏季開始呈現「V 型復甦」，且成長動能將一路延續到明年，但多數經濟學家認為，儘管經濟能在未來幾個月升溫，復甦之路將漫長而緩慢。

國會預算辦公室 (CBO) 週一預測，美國經濟可能需要 10 年，才能完全從疫情和防疫封鎖措施中復原。

白宮刺激方案以復工為主軸

根據報導，白宮評估的措施包括在下半年減少失業補助給付，或將補助設定為工資的一部分，以確保工資比每週能領取的補助款高出 30-40%。但第二個選項對於已因失業救濟申請人數暴增而應接不暇的州來說，有施行上的難度。

官員透露，川普願意對因為疫情而預算短缺的州提供一些額外援助，減緩失業補助和醫療支出暴增、但稅收減少的痛苦。

白宮也考慮針對未來三到六個月在美國度假的家庭或個人，提供旅遊稅負優惠或抵稅。

為了鼓勵企業在美國開展業務，白宮也可能讓某些預定 2022 年逐步淘汰的條款轉為永久性規定。這些條款讓企業得以扣除資本支出費用，包括從中國和其他國家遷出業務衍生的成本。

負責擬定白宮刺激計畫並和國會談判的官員包括財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow)、白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett)，以及白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows)。