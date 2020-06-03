澳洲Q1GDP萎縮0.3% 最長經濟擴張週期將劃下句點

澳洲第 1 季 GDP 萎縮 0.3%，顯示森林大火和新冠肺炎疫情初期對經濟帶來的衝擊，也為將近 29 年來首度出現的「技術性衰退」埋下伏筆，意味著澳洲史上最長經濟擴張週期將劃下句點。

澳洲統計局 (ABS) 週三 (3 日) 公布，第 1 季 GDP 季比萎縮 0.3%，是 9 年來首度下滑。與去年同期相比的增速放緩至 1.4%，是 2009 年金融海嘯以來最低。

由於這項數據尚未完全反映疫情和停工的影響，市場預料第 2 季 GDP 只會進一步下滑，意味著澳洲經濟將連兩季萎縮，符合「技術性衰退」(technical recession)，也是 1991 年代上半年迄今首度出現的連兩季衰減。

家庭消費是拖累澳洲經濟的主因，民眾在服飾、汽車、交通運輸、娛樂、旅館到餐飲業的支出都大幅減少。家庭儲蓄率則攀升到 5.5%。

澳洲的新冠肺炎確診病例從 3 月初的不到 100 例，至今已經超過 7000 例，這段期間為了遏制疫情，政府封鎖邊境、限制國內大型集會並實施保持社交距離的防疫措施。

而在疫情爆發之前，致命的森林野火重創觀光業並抑制國內需求，已讓澳洲經濟欲振乏力。

經濟學家：最糟情況應可避免

儘管澳洲經濟幾乎篤定衰退，但 BIS 牛津經濟研究所 (BIS Oxford Economics) 的 Sarah Hunter 認為，澳洲經濟應可避免陷入類似大蕭條 (Great Depression) 的最糟情境。

Hunter 說：「疫情發展逐漸趨緩 (讓澳洲得以提前解封)，政府也推出大估摩刺激計畫之稱家庭所得，應能讓今年前兩季的經濟萎縮幅度小於其他經濟體。我們的最新預測是，今年 GDP 降幅將遠低於 10%。」

澳洲央行 (RBA) 在 3 月把基準利率降到 0.25% 的歷史低谷，並推出無上限購債計畫。澳洲政府也推出財政刺激計畫，挹注上百億澳幣資金，幫助企業和家庭度過防疫封鎖期間的困境。