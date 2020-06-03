歡慶聯博基金上架 鉅亨推出申購優惠活動

國人相當青睞的知名基金品牌—聯博境內外全系列基金，自 6 月 2 日起正式在「鉅亨買基金」平台上架，本次總計有 204 檔基金可在該平台交易。「鉅亨買基金」表示，由於疫情趨緩，市場買氣回籠，全球股債市 5 月份的表現齊揚，在各國解封潮下，經濟活動陸續展開，股債市的上漲動能將有望持續，目前仍是進場佈局的好時機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，「鉅亨買基金」相當積極爭取優質的基金品牌上架，希望讓投資人在進行資產配置時，能有更多元的選擇。除了境外基金，自去年底開始國內的投信基金也陸續上架，使平台的產品線更加齊全。這次聯博基金是境內外基金同時上架，對於喜歡投資聯博基金的投資人，除了能一次選足，搭配申購優惠方案，更能提高投資效益。目前「鉅亨買基金」已擁有 43 家基金品牌，可銷售基金檔數達 2,251 檔，投資人在進行資產配置時的選擇相當豐富。

張榮仁進一步指出，「鉅亨買基金」除了積極爭取優質基金品牌上架，同時因擁有自己的投資研究團隊，能隨時提供市場最新觀點及基金產品分析，因而受到投資人的認同，近年平台的開戶人數大幅成長，申購動能亦未受到疫情的影響，今年前五月的基金申購總金額較去年大幅成長近八成，每月平均銷量亦較去年月平均銷量成長超過三成，配息基金專家的形象愈形穩固，加上行銷推廣的能力也深得基金公司的認同，因此陸續有基金業者選擇「鉅亨買基金」做為銷售的管道。「鉅亨買基金」今年下半年還會有多家知名的基金品牌陸續上線，投資人可拭目以待。

儘管中美貿易關係再掀波瀾，不過，隨著肺炎疫情趨緩，原油價格大幅反幅，加上各國經濟解封，歐美日接續推出經濟刺激方案，使近兩個月投資市場呈現較為樂觀的氛圍。張榮仁認為，在各國央行力推拯救經濟措施下，全球經濟有望緩步復甦，但復甦力道如何，則要視市場的需求何時全面恢復，建議採取股票基金及債券基金同時配置方式，讓投資組合兼具進可攻、退可守的優勢。在股票基金部份，除了可建置美國股票基金部位外，經濟基本面相對穩健的亞洲地區，尤其是台股及韓國股市也可佈局；在債券基金方面，因低利政策持續實施，具高息收的高收益債券相對具有吸引力。另外，因高收益債券的波動度相較股市小，投資人可趁高收益債券價格較低時多買一些單位數，以累積更多的配息單位數。

為了慶祝聯博基金上架，「鉅亨買基金」特別推出申購優惠方案，即日起至 2020 年 8 月底前，聯博境內外全系列基金單筆申購享零手續費優惠；2020 年 12 月底前，以月月扣方式申購也是零手續費。另外，「鉅亨買基金」新開戶享有兩筆定期定額終身零的優惠，而今年 5 月 31 日已核印完成的舊客戶也有 1 筆定期定額終身零的優惠，定期定額終身零的優惠則可適用於「鉅亨買基金」平台全系列基金。

