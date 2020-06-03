市場亂流不斷 多重資產基金成募集主流

繼目標到期債基金後，多重資產基金成為投資人新寵。根據投信投顧公會資料顯示，截至 2020 年 4 月底止，累計境內多重資產基金規模共 604 億元，較去年同期增加 235 億元，成長 64%。

今年來全球面臨新冠肺炎、油價崩跌、中美貿易戰、香港國安法等一連串利空衝擊，金融市場波動劇烈，股債齊跌現象屢屢可見，因此，傳統股債配置已經無法因應市場變化，也因此，講求跨市場、跨資產靈活調整配置的多重資產基金，逐漸受到青睞。

根據金管會資料，短短不到半年，多重資產型基金申報核准之檔數已從 2019 年的 6 檔上升至 9 檔，顯見在當今充滿變數的環境下，相對穩健的多重資產基金商品更受投資人青睞，成為投資先鋒。

聯邦高息策略多重資產基金預定經理人游蕙蘭指出，由於「多重資產」基金的投資範疇極廣，涵蓋股票、債券、基金受益憑證 (含 ETF)、另類資產等標的，經理人操作彈性高，藉由資產可靈活配置的特性，更能有效控管風險，廣受投資人喜愛。

在現階段價格調整、前景未明的情形下，聯邦投信認為，「靈活調整配置」將是投資穩定的關鍵，而多重資產基金配置可隨著當前市況進行操作，藉此控管風險波動、穩定收益，並透過跨市場、跨資產布局，分散各式資產漲跌帶來的風險，掌握不同資產反彈契機。