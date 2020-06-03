匯鑽科泰國廠投產順利 5月營收年增逾5成 助Q2轉盈

金屬表面處理廠匯鑽科 (8431-TW) 新建泰國廠獲大型硬碟廠認證並出貨，今年第一季已轉盈，進入 5 月及 6 月硬碟機出貨淡季，估 5 月營收將較 4 月 8837 萬元下滑，但可優於去年同期 5035 萬元且增幅達 50%，跨越單月損益平衡點，第二季也將轉虧為盈。

同時，隨著美系手機大廠將全系列導入新規格接頭產品，匯鑽科已在 6 月小量投產，估 6 月營收將維持在 8000 萬元以上，與 5 月營收持平，第二季營收約 2.48 億元，單季營收將創 3 季以來新高。

匯鑽科取得泰國廠新客戶認證後，也拿下全球最大硬碟讀取臂廠電鍍訂單，客戶群涵蓋全球前二大廠，今年因通過認證的新客戶下單，加上疫情影響，雲端資料需求大增，硬碟電鍍需求訂單強勁成長，泰國廠第一季已轉盈；匯鑽科預估，第二季硬碟機淡季過後，7 月因手機通訊新連接線需求，加上硬碟機零組件需求走揚，業績將逐月向上。

匯鑽科也調整營運布局重心，將原有中國 4 個廠區調整成 2 個廠區，有利管理，加上泰國廠新建完成並獲大客戶認證，今年可望扭轉過去 5 年來連續虧損的局面，全年可望獲利，且帳上並沒有累計虧損，明年將能分派股利。

生產汽車與硬碟金屬件的和勤 (1586-TW) 主管也指出，硬碟機金屬件接單穩定成長，雖然相較 4 月因有部分遞延出貨貢獻拉高營收，5 月營收 2.02 億元略較 4 月回落，月減 0.37%，但營收仍維持在 2 億元以上高檔水準，也預期 7 月起單月營收將可逐月攀升。