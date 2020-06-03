SOGO忠孝館10年最大改裝計畫將如期完成

遠百 (2903-TW) 關係企業遠東 SOGO 百貨台北店宣布擴大加碼年中慶回饋，更喊出成長 5% 目標，在今年低迷的百貨市況中首見第一個成長的正面訊息， SOGO 更透露，5 月是今年以來表現最好月份，樂觀看買氣逐漸回溫中，而忠孝館也維持既定改裝計畫，為 10 年來最大規模整改和資本支出，預計 10 月中旬前全面完成。

SOGO 主管指出，忠孝 SOGO 此次改裝，即便今年前 5 月百貨市況低迷，但內部未有減基本薪的狀況，忠孝館改裝計畫將如期完成，其中改裝童裝樓層後，將推出「智慧型體驗樂園」，搶攻中高端在地親子客層。

同時，忠孝館 B1 少女服飾、美食街都將調整，預計將少女服飾約百坪空間轉為美食街使用，估可增加 70 個座位至 350 個，並將開出 5 家店中店，提升美食街客單價和用餐氛圍，其中可能有 2 家店中店是全台獨家，預計 10 月中完成洽談。

SOGO 台北店強調，2-4 月「連慘 3 個月」，所幸 5 月以來買氣回溫，尤其餐廳回溫最快，下半年將積極佈署，將上半年少掉的業績補上。

SOGO 此次年中慶比起過去同期擴大加碼，積極拉抬今年以來受衝擊較大的業種，如西服、行李箱和休閒運動等，SOGO 認為，若配合政府即將推出的振興券，第四季傳統旺季有機會提前發酵。

另外，SOGO 復興館在去年完成地下樓改裝，截至目前營運一年有效帶動 B3 超市和伴手禮點心等業績成長達 78%，來客數也增加 20%。

今年 SOGO 改裝重心雖放在忠孝館，復興館仍積極調整精品業種，導入 GUCCI 後有效帶動人流，目前全館精品銷售占總業績比重已達近 40%；SOGO 進一步說明，館內的精品主顧客有 90% 均為國內客群，因此幾乎不受觀光客大減的衝擊。